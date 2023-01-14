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解鎖隱藏強大心力量　法鼓山復辦寒假青年禪修營

▲解鎖隱藏強大「心」力量 法鼓山復辦寒假青年禪修營。（圖／法鼓山提供）

▲法鼓山復辦寒假青年禪修營。（圖／法鼓山提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

睽違了兩年，法鼓山冬季青年卓越禪修營，2月6日至2月10日將於法鼓山園區復辦，透過創辦人聖嚴法師禪修心法的開示錄像、基礎觀念與方法指導，以及成功大學副教授陳弘學主持的「快樂工作坊」，還有「孤獨勇士」、「無盡燈之夜」等，邀請18至35歲青年，同在5天4夜修行生活中，開發心的無限潛能。

隨著疫情平穩，半年來許多學員終於能返回道場共修。13日週五晚間7點半，邱政緯回到德貴學苑參與法青共修。他說，透過練習禪修方法，能放鬆身心、清楚環境的變化，思慮也更清晰，不容易陷入自我矛盾，更有能力去關心與幫助親友。他還說「我已經打過4次禪七，很推薦朋友體驗禪修，整個生命將會有很大的變化」。

▲解鎖隱藏強大「心」力量 法鼓山復辦寒假青年禪修營。（圖／法鼓山提供）

「因為感覺到都市環境的壓迫感，我很想到遠離塵囂的寺院禪修，來到空曠之處，心靈不會受到外境影響，接觸大自然也可以更放鬆。」另一名李同學表示，她參與初級禪訓班之後，就透過《聖嚴法師教禪坐》來溫習。現在能跟著大家一起回到道場，既可以互相惕勵，也比較不會怠惰。

將擔任今年營隊總護的演寶法師表示，歷經疫情後，面對劇變的生活環境，期盼學員運用從禪修學得的技巧，解鎖生命重重關卡，以自在的身心，適應各種變化，同時深刻思索「快樂的本質」，認識自我、肯定自我、成長自我，最後消融自我，解鎖隱藏的強大新力量，迎接所向「無敵」的人生。

▲解鎖隱藏強大「心」力量 法鼓山復辦寒假青年禪修營。（圖／法鼓山提供）

法青會表示，1月27日至2月1日還將舉辦青年禪五，報名條件及詳細活動內容歡迎上「法鼓山世界青年會」官網查詢，或電話洽詢：02-8978-2081分機3010。

▲解鎖隱藏強大「心」力量 法鼓山復辦寒假青年禪修營。（圖／法鼓山提供）

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