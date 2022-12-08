2023法鼓山限量春聯「福慧自在」　兔年福慧喜臨門與眾結緣

▲2023法鼓山限量春聯「福慧自在」。（圖／法鼓山提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

兔年福慧喜臨門，動靜皆自在。備受喜愛的法鼓山賀年春聯，2023年以「福慧自在」為題，和民眾廣結善緣。即日起，法鼓山海內外分支道場均可申請；12月14日開始，全聯福利中心各門市也將陸續限量發送，便利國人把新年祝福帶回家。

法鼓山方丈和尚果暉法師開示，放下自我是修慧，關懷他人即修福。佛法鼓勵人人修福修慧，便能轉貪欲為喜捨，化瞋恨為慈悲，轉愚癡為智慧。日常生活中，如能以修福修慧來待人處事，必會讓自己時時平安健康，處處身心自在。

▲放下自我是修慧，關懷他人即修福。

新的一年，盼請社會大眾能以「修福修慧，大家平安健康；六度萬行，人人身心自在」來互相勉勵、自利利他。只要以減少自我中心的智慧心來處理事，以關懷、奉獻的慈悲心來對待人，大家一定會有新的希望，社會必定會有新的氣象。

法鼓山表示，此次春聯仍維持環保、典雅的簡樸質感，融合增福增慧，品格層層提昇的寓意，特地選取七葉一枝花（Paris polyphylla Smith）作為底圖，民眾掃描春聯左下角QRCode，就能即時瞭解主題、分享祝福。

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