快訊／法鼓山除夕撞鐘改採「線上直播」　不開放民眾入場觀禮

▲法鼓山除夕撞鐘改採「線上直播」，不開放民眾入場觀禮。（圖／法鼓山提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

社會大眾共同做好防疫，法鼓山表示，2022年1月31日晚間9時開始直播的撞108法華鐘響，將比照去年提升防疫準則，不開放現場民眾入場觀禮參與，全程採線上舉辦，由僧團法師帶領撞鐘，民眾可透過網路即時聽聞鐘聲、合十祈願，許下心中美好盼望，也為全世界的平安共同祈福。

方丈和尚果暉法師提醒，除夕及新春期間，民眾往往習慣到寺院走春求平安，請大家彼此護念，須以健康為優先。方丈和尚並指示僧團，取消法鼓山各分寺院新春期間實體法會，並勸請大眾減少移動，遵守公眾場合防疫規範，線上參與祈福。

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▲法鼓山取消各分寺院新春期間實體法會，請大家彼此護念，須以健康為優先。

果暉法師表示，特別感恩過年期間，默默守護大眾平安的醫護、警消、檢疫、公務人員，同時也要感謝給予社會良善建言和學習資訊的網友與媒體，以及在除夕撞鐘線上祝福的各界代表。人人存好心、做好事、說好話、許好願，就像是108響的法華鐘聲，處處傳遞淨化煩惱、增長慈悲和智慧的祝福。

2022年法鼓山除夕撞鐘及各分寺院新春展覽、線上祈福查詢，請至「法鼓山全球資訊網」。

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