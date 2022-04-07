2022法鼓山關懷生命獎徵選開跑　歡迎各界踴躍推薦5／30截止

▲2020年關懷生命獎受獎與頒獎者合影。（圖／資料照／法鼓山提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

法鼓山「2022關懷生命獎」即日起辦理徵選活動，歡迎社會各界踴躍推薦或鼓勵國內外從事關懷生命與啟發社會良善正向力量的團體及個人等參加；相關活動簡章將公告於「法鼓山人文社會基金會」網站，供各界洽詢參考，獲獎團體和個人獎金各為新台幣30萬元，頒獎表揚活動訂9月18日在臺北市中油大樓國光廳舉行。

法鼓山人文社會基金會主辦的《關懷生命獎》徵選活動，自2007年開辦以來，至今已舉辦8次，開辦初衷是為向社會大眾宣導關懷生命與自殺防治的重要性，並強調尊重生命、愛惜生命的理念，同時肯定與鼓勵長期從事關懷生命的工作者。另一方面，亦透過關懷生命獎得主的分享，以真人真實的故事，激發大眾勇於面對困境的勇氣，進而肯定自我生命價值，追求生命之美。

近年來關懷生命獎的觸角已經延伸至人文教育的領域，除了持續呼籲珍惜生命，更要喚起大眾對人文關懷的理念，將散落在生活各角落的生命之火發掘出來，齊聚良善的正向力量，為弱勢生命注入更多的希望活泉。

▲2018年關懷生命獎受獎與頒獎者合影。（圖／資料照／法鼓山提供）

2022年關懷生命獎活動徵選報名即日起開始收件。舉凡是國內外曾面臨生命的巨變，經過淬鍊及掙扎後，勇於面對並且突破困境，而能對社會產生正面鼓勵或做為生命教材者，可參與個人「智慧獎」徵選；另遴選個人「慈悲獎」，即從事生命關懷或相關領域之工作經歷滿3年，有具體傑出之事蹟及貢獻者。至於團體獎項方面，則是遴選推動及承辦生命關懷或相關業務、活動之正式立案團體，評選後可獲贈大願獎。

以上經評審評定得獎之個人及團體，將於今年9月18日在臺北市中油大樓國光廳大禮堂接受公開表揚，並頒授關懷生命獎座、得獎證書及獎金。活動一律採通訊報名，並請於2022年5月30日前，將報名資料（各一式二份）掛號郵寄主辦單位財團法人法鼓山人文社會基金會收（臺北市10044中正區延平南路77號5樓）。郵戳為憑，逾期不予受理。

有意徵選或推薦的民眾，相關徵選資訊可電洽法鼓山人文社會基金會電話：02-2381-2345轉分機5016，或請逕自上法鼓山人文社會基金會網站查詢。

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