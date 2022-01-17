▲法鼓山除夕撞鐘開放觀禮，雙手合十祈福取代拉繩撞鐘。（圖／法鼓山提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

聲聲增長菩提、消融煩惱。法鼓山世界佛教教育園區即將於1月31日除夕夜，揚起108響為世界祈福的法華鐘聲。法鼓山表示，今年維持線上直播，亦開放民眾現場參與，均無須報名；為著重防疫，撞鐘時將以雙手合十祈福取代拉繩，並進行人流控管，晚間8點半開放入場。

散播除夕撞鐘「#108 for All‧為世界祈福」的信心、願力與行動，醫療奉獻獎得主呂若瑟神父、北醫大講座教授洪蘭、宏碁集團創辦人施振榮與葉紫華伉儷、歌手齊豫、登山女傑曾格爾等等數十位各界代表，陸續於「撞鐘專區」及法鼓山臉書，分享奉獻的信願以及2022年的祝福。

▲民眾雙手合十祈福取代拉繩撞鐘。

從義大利來臺傳教56年，呂若瑟神父用母語和國語，透過鏡頭為世界恢復正常生活、醫院病患、啟智中心學員，以及照顧他人而奉獻自己的人們，向天主祈禱；呂神父表示，現代人物資比以前多，心靈卻很缺乏，希望人人都能平安、快樂，沒有孤單感，彼此都能像家人般團結，相互關心。

致力永續發展，施振榮董事長說自己並沒有從社會退休，因為身為社會的一份子，就要盡好個人的社會責任。若能思考對於社會的貢獻，想到要為社會創造價值、永續發展，就會正向樂觀的面對未來，也會發起關愛社會的願望和行動。身旁的葉紫華則是以「盡本分、要惜福」6字和大家共勉。

▲從義大利來臺傳教56年，呂若瑟神父用母語和國語，透過鏡頭為世界恢復正常生活。

「為人點燈，明在我前」，洪蘭教授藉由幾則親身實例和科學實驗，說明存好心、做好事，助人往往會令自己受惠。她也傳承長輩的教導，致力回饋社會，並認為「心安」才是最重要的，不做虧心事、盡力助人、長期修行，都是心安的來源。聖嚴法師說的「人不轉心轉」，也是她教學時的金句。

法鼓山表示，除夕撞鐘當日，園區大殿從晚間7點半到8點半，還有辭歲彌陀普佛法會，歡迎民眾以清淨喜悅的身心，同在佛前送舊迎新。除夕新春期間，法鼓山將配合政府規定，在官網公告最新活動資訊，敬請民眾參與前，能預先瀏覽並遵守防疫規範，共同迎向平安健康、幸福快樂的大好年。

▲洪蘭教授藉由幾則親身實例和科學實驗，說明存好心、做好事，助人往往會令自己受惠。

【更多新聞】

基隆男左胸插針筒陳屍床上！身旁有一包粉末 家人嚇壞報警

60公斤麝香豬摔下車倒路邊！飼主出面解釋 新北動保處繼續追

出訪宏都拉斯擬過境美國？ 訪視獨居老人賴清德低調不回應

新北元旦起第三胎生育獎勵金提高至3萬 同性婚姻配偶也受惠