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雲林縣消防局楷模人員表揚　王金平親臨現場贈紅包肯定

▲雲林縣消防局今日上午辦理「111年消防暨義消楷模人員表揚大會」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台灣心肌梗塞學會（TAMIS）「金心獎」獲獎人，六合分隊隊員戴至隆榮獲消防楷模。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣消防局辦理消防及義消楷模人員表揚已邁入第4屆，今（14）日上午於消防局大禮堂辦理「111年度消防暨義消楷模人員表揚大會」，雲林縣長張麗善及中華民國義勇消防聯和總會總會長王金平到場感謝全體消防及義消們共同努力的辛勞與奉獻，並表揚今年度消防楷模15人、義消楷模43人，共58人。

雲林縣住警器家戶安裝截至今年1月已達到99.57%居全國第一，雲林縣漲張麗善致詞時，感謝每位消防和義消團隊、及鳳凰分隊志工的大力推廣和協助裝設，另外也當場承諾關於義消防護衣及相關配備縣府一定會全力支持提供，讓消防及義消人員無後顧之憂，也能讓家眷放心。

▲雲林縣消防局今日上午辦理「111年消防暨義消楷模人員表揚大會」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣消防局今日上午辦理「111年消防暨義消楷模人員表揚大會」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

中華民國義勇消防聯和總會總會長王金平今日特別捐贈紅包鼓勵獲獎人員，以感謝義消同仁辛苦付出，由義消總隊副總隊長林俊國代表接受，王金平表示，這些楷模長期以來守護社會，貢獻付出，希望所有楷模都能夠將珍貴經驗繼續宣揚、傳承給後進，也希望全台各縣市都能夠效法雲林縣舉辦楷模選拔活動，對消防同仁們來說是一種肯定。

義消總隊副總隊長林俊國9年前就加入義消服務行列，秉持著照顧社會大眾的精神，加入雲林縣消防局大家庭，長年無私奉獻、不遺餘力，持續用心在協助消防工作之推展，成為消防人的後盾，扮演幕後推動的重要角色，更體現出每位義勇消防人員樂善助人之胸襟。

▲雲林縣消防局今日上午辦理「111年消防暨義消楷模人員表揚大會」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲中華民國義勇消防聯和總會總會長王金平為感謝義消同仁辛苦付出，捐贈紅包鼓勵獲獎人員，由義消總隊副總隊長林俊國代表接受。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

此次獲獎人員中，台灣心肌梗塞學會「金心獎」獲獎人為六合分隊隊員戴至隆，為急性心肌梗塞患者成功找到回家的路，在院前發現多起急性心肌梗塞患者，將其及時送往心導管醫院治療，造福非常多家庭。

戴至隆說，在雲林縣消防局服務迄今已19年有餘，2006年取得內政部消防署高級救護技術員證照後，專研到院前緊急醫療救護的執行與教育訓練，除了在實務上扶傷救命，代表消防局參加全國性競賽屢屢獲得佳績，更擔任消防局主要授課教官之一，今年獲得台灣心肌梗塞協會金心獎，肯定努力；近年來愈來愈多複合性災害，自發性加入特搜隊編制，期待以自身所學可以幫助更多人，自許能成為允文允武的新現代救護技術員。

▲雲林縣消防局今日上午辦理「111年消防暨義消楷模人員表揚大會」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣消防局辦理「111年度消防暨義消楷模人員表揚大會」，獲獎消防楷模15人、義消楷模43人，共58人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場


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