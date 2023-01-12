雲林台西婦獨養三幼女　暖警主動募冬衣...助孩展笑顏

▲台西警分局飛沙派出所巡佐王安順將新衣送予三名幼童，最小的孩子開心地依偎在他懷裡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林台西鄉一名失婚婦女獨自扶養三名幼女，身形嬌弱卻為了養家做粗工撐家計。台西警分局飛沙派出所巡佐王安順平時與社區居民互動佳，會在執勤時關心弱勢家庭，看著雖有人住，確白天都沒人在家的屋宅，向街坊居民打探訪查後得知該戶婦人與幼女生活拮据，即主動為三名幼童募得冬衣禦寒，讓她們開心過年。

▲台西警分局飛沙派出所巡佐王安順特意到家中關心，看到孩子穿著單薄的衣服擔心她們受寒，特別與北港友人聯繫，送上一批保存完整又保暖的童衣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台西鄉蔡姓婦人與先生離婚後獨自扶養3個幼小的孩童，最小的就讀幼稚園，靠著她每個月做板模工獨自撐起家庭，最近寒流來襲、天寒地凍，巡佐王安順特意到家中關心，看到孩子穿著單薄的衣服擔心她們受寒，特別與北港友人聯繫，送上一批保存完整又保暖的童衣。

▲女童拿出衣服比在身上，開心表示新年有新的衣服穿，很開心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

三名孩子們看到警察伯伯送來衣服，開心得手舞足蹈當場試穿，蔡姓婦女感謝王安順熱心幫忙，讓孩子能穿新衣感受到過年的氣氛。

台西警分局長黃念生除讚揚巡佐王安順主動助人、熱心服務鄉里的精神，並表示，警察工作平日與民眾接觸最密切，也是最了解社區的人事物，勉勵同仁在執勤時以同理心關懷民眾，遇到弱勢家庭或是需要協助的居民，可以代為轉介或是協助他們尋求支援，發揮社區警察的精神，把愛傳出去。

▲台西警分局飛沙派出所巡佐王安順平時與社區居民互動佳，會在執勤時關心弱勢家庭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）