防堵外籍新鮮人遭詐　移民署雲林服務站深入校園揭詐術宣導

▲雲林縣服務站與專勤隊特別前往雲林科技大學外籍生新春晚會的活動進行宣導，說明線下常見不同於以往電話詐騙方式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

詐騙難防，隨著春節連假將至，各級學校陸續放假，不少學生開始尋覓打工機會，亦正式進入詐騙旺季期間，常見詐騙手法不乏透過釣魚手法獲取信任後，再利用高薪博弈、網紅、海外高薪投資等名目行詐。移民署南區事務大隊雲林縣服務站攜手雲林縣專勤隊，前進大學校園，發起策略聯盟共同反詐騙宣導。

雲林縣服務站與專勤隊特別前往雲林科技大學外籍生新春晚會的活動進行宣導，說明現下常見不同於以往電話詐騙方式，現行詐騙手法藉由網路媒介散播假消息，並透過案例分享解說新型詐騙的類型，例如網傳「政府發放6000元！家人已收到用簡訊按連結進去」進行詐騙，詐騙集團常透過關注度極高事件散布假訊息，再假借另一個名義進行詐騙，提醒若有假消息疑慮請大家務必小心查證。

另外，許多服務業於農曆新年期間開出高薪職缺來吸引打工學生，不少福利誇大求職訊息更要小心求證，也轉知身邊親友，不要被金錢誘惑而誤入陷阱，甚至可能成為人口販運的被害人。雲林縣服務站主任陳駿璿表示，移民署關懷離鄉背井來臺求學的外籍莘莘學子，與學校成立策略聯盟，強化校園安全通報。

主任陳駿璿強調，近期詐騙事件層出不窮，再次宣導切勿輕易相信誇大的廣告內容及網路消息，必須小心查證才能保護自己與家人。若對移民署的居停留法規或政策有疑問，或發現有可疑的各類工作招募訊息，都可以撥打雲林縣服務站電話05-5345971或雲林縣專勤隊05-5346119諮詢。