快刷簿子！「這地區」搶先發7200紅包　4萬多人過年加菜金已入帳

▲雲林麥寮鄉搶先發出7200元敦親睦鄰基金，並已在1/9日匯款入帳。（示意圖／pixabay）



記者蔡怡萍／雲林報導

行政院會12日正式通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，而立法院本會期延會至今（13日），召集朝野黨團協商，4黨團達成共識先審攸關普發6000元現金的特別預算條例，再審中央政府總預算。但雲林麥寮鄉不但發放比6000元更多的「台塑六輕敦親睦鄰基金」，還已經搶先入帳完成，讓鄉民能在年前收穫小確幸。

全民期待已久的「還稅於民」草案，行政院會12日正式通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，內容包括普發6000元的「經濟果實共享方案」，規劃以3800億元，用於普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等9類範圍，並將草案送交立法院審議。

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13日立法院進行黨團協商，由國民黨團主張先審攸關普發6000元現金的特別預算條例，立法院長游錫堃召集朝野黨團協商，4黨團達成共識再延會至19日，且先審全民共享特別預算條例，再審中央政府總預算。

當全台都關注6000元何時能真正收進袋中，雲林縣麥寮鄉早在1月9日發出公告，表示「111年度台塑六輕敦親睦鄰基金」7200元已經匯入民眾帳戶，只要是2010年前設籍在麥寮、在麥寮購屋設籍滿2年，以及房屋所有權人配偶、直系血親，都能在農曆年前收到大紅包，約有4萬6千多人受惠，可以加菜好過年。