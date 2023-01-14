「XD」鈔後「VJ」版百元假鈔現蹤雲林　攤商口耳相傳：不收880

▲北港出現百元假鈔在不知情的民眾手上流竄，商家紛紛互相提醒，收錢時多看兩眼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林在去年12月開始發現有千元假鈔在市面上流竄，消息曝光後全台紛紛傳出店家收到假鈔，警方受理偵辦雖查獲偽鈔集團，但現又傳出「假百鈔」。北港鎮一家攤商日前收攤結帳時發現收到2張假百鈔，細看發現編號均為「CQ281880VJ」且紙質粗糙，經業者PO網後，持假鈔購物的男子才知道鈔票是假的。

千元假鈔全台流竄，經媒體曝光後加上警方、銀行多加宣導，許多店家收錢都會多加檢查，未料，這回再度發現假鈔，竟是百元面額，這賭的是大部分人覺得小面額鈔票不太可能有假、被逮到得不償失，也認定小吃攤忙碌時不太會檢查，可這就真的很容易讓不肖人士得逞。

北港一家攤商12日收攤結帳整理款項時，業者摸到2張百元鈔票紙質有異，抽出來仔細一看，編號都同樣是「CQ281880VJ」，業者調閱監視器，發現持假鈔購物的男子是一名常客，店家將遭遇PO網提醒其他商家收錢務必檢查，而持假鈔購物的男子透過網路才發現就是在說他，嚇得立刻回店家二度付錢並釐清，澄清真不知道拿的是假鈔，事後業者採信熟客說法，將貼文撤文也未報案。

▲持假鈔購物的男子是店家熟客，事後知道自己持假鈔購物後急奔前往二度付款，店家也相信他並不是故意詐騙。（示意圖）（圖／記者蔡佩旻翻攝）

該起事件雖以非蓄意詐騙和平落幕，但假百鈔消息透過業者互相提醒廣為流傳，傳統市場中的小攤商們也都說，網路上也有人教學，假鈔序號有「880」居多，便紛紛以「不收880」的口訣來杜絕假鈔。雲林地檢署指出，近日已查獲1起偽鈔集團，羈押2名嫌犯並擴大追查來源，其偽鈔都是千元鈔，將展開調查遏止不法。

偽鈔大多為1000元或500元大鈔，製作百元偽鈔，主要是抓住民眾較不會檢查百元鈔，以及受損金額不多不想追究的心理，北港警分局指出，雖然金額不大，但偽鈔將導致經濟問題與貨幣信用受損，一定會全力查緝追溯源頭，也提醒民眾收到鈔票時務必檢查一下，用「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」3要訣加以辨識。

▲傳統市場中的小攤商們也都紛紛以「不收880」的口訣來杜絕假鈔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）