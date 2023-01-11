嚴防越界捕魚、走私牟利　雲嘉海巡春節前大掃蕩維國境安全

▲「春節擴大執檢暨威力掃蕩」專案結合第十三海巡隊巡防艇加強雲嘉海域巡邏密度，嚴防大陸漁船伺機越界捕魚維護漁權之執法能量。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者李政遠／雲林報導

春節將屆應景民生物資需求增加，海巡署中部分署為防範走私、偷渡等犯罪情事，於昨（10）日由轄管第五巡防區指揮部統籌雲林嘉義地區單位，針對雲嘉沿海地區實施「春節擴大執檢暨威力掃蕩」專案任務，並加強岸際實施重點區域威力掃蕩及進出港漁船擴大執檢。

海巡署中部分署1月10日納編中部分署第四岸巡隊、偵防分署雲林查緝隊、嘉義查緝隊及艦隊分署第十三海巡隊，並聯合內政部警政署高雄港警總隊布袋港中隊、布袋分局等友軍單位，針對雲嘉沿海地區實施擴大執檢暨威力掃蕩任務，以嚇阻走私相關農漁畜產品謀取利益等情事，展現維護海線治安之決心。

▲「春節擴大執檢暨威力掃蕩」專案任務，重點針對雲嘉轄區商漁港安檢工作，岸際空屋、防風林、涵洞及港區下水道全面清查及搜索作業。

海巡署中部分署說明，「春節擴大執檢暨威力掃蕩」專案任務，重點針對雲嘉轄區商漁港安檢工作，岸際空屋、防風林、涵洞及港區下水道全面清查及搜索作業，並運用無人機及各項科技裝備，同時結合第十三海巡隊巡防艇加強雲嘉海域巡邏密度，嚴防大陸漁船伺機越界捕魚維護漁權之執法能量，此次專案任務共計動員巡防艇1艇、汽車17部、機車10部、無人機1架次及65員海巡同仁。

中部分署強調，時值春節前夕，是不法人士走私牟利的高峰期，為防範不法趁隙進入國內，中部分署持續加強安檢力道，確保國境安全及防堵疫病入侵，確保國人生命財產安全，並呼籲民眾，若有發現任何不法情事，均可撥打免費服務專線「118」向海巡署通報。

▲「春節擴大執檢暨威力掃蕩」專案任務，共計動員巡防艇1艇、汽車17部、機車10部、無人機1架次及65員海巡同仁。