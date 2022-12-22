從荷蘭寄光碟片太可疑！內藏搖頭丸　奶茶粉罐塞大麻...毒蟲被逮

▲▼刑事局偵六大隊第四隊破獲2起國際包裹走私案，一件是荷蘭的搖頭丸，一件是泰國的大麻，共逮捕7人。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

刑事局偵查第六大隊第四隊今年連破2起國際包裹毒品走私案，台中海關3月攔截一包從荷蘭進口的「光碟片」，裡面卻是263公克搖頭丸，逮捕黃姓領貨人之後，一個咬一個，共逮捕謝嫌等5人，其中謝嫌等4人遭羈押；9月又查獲一件從泰國進口的郵包，內有367公克大麻，逮捕尤嫌等2人，尤嫌以4000元購得，一旦全賣出至少進帳43萬，獲利100倍，2嫌全都羈押。

台中海關3月28日抽查一件荷蘭來的包裹，進口項目寫的是光碟片，打開一看竟是第二級毒品搖頭丸（MDMA），當天便逮捕領貨的21歲黃姓男子，黃男供出是受22歲張姓男子指使，張男再往上推，一個供出一個，又抓了同是23歲的張姓男子、陳姓男子，最後連22歲謝姓主嫌也落網。

訂單是由謝嫌下訂，再由荷蘭友人寄送來台，263公克搖頭丸市值約24萬元，夜店是最大市場，謝嫌5人依違反毒品危害防制條例運輸第二級毒品等罪嫌，移請台中地檢署偵辦，經檢察官聲請羈押，謝嫌等4人獲准，張姓嫌犯10萬元交保。

台中海關9月22日查驗1件自泰國郵寄的郵包，赫然發現裡面有第二級毒品大麻花，警方先是逮捕前來領貨的24歲馬姓男子，並往上查緝彰化一名地方角頭38歲的尤姓主嫌到案。

尤嫌利用泰國大麻合法化，透過泰國友人以4000元購得後，將大麻藏在奶茶粉罐，藉以掩蓋毒品氣味，一旦轉賣出去，可賣得43萬元，高達100倍暴利，全案依違反毒品危害防制條例運輸第二級毒品等罪嫌，移請台中地檢署偵辦，經檢察官聲請羈押，馬、尤2嫌准押。

刑事局呼籲，泰國今年6月已將大麻合法，但在台灣仍是列管第二級毒品，走私大麻可依違反毒品危害防制條例運輸第二級毒品罪法辦，最重可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，並得併科1500萬元以下罰金，提醒民眾切勿以身試法。