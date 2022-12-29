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掩護走私還協助監看雷達　海巡前士兵收賄120萬遭判刑定讞

▲交易,行收賄,走後門。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲前海巡士兵，收賄掩護走私，遭判刑定讞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

海巡署北部分署第一巡防區指揮部前上等兵游仲霖、曹有智，2017年間與林姓業者達成協議，掩護業者走私農產品，並協助監看雷達，之後收取業者120萬元的賄賂。更一審將2人分別判刑3年6月、2年6月，案經上訴，最高法院29日駁回上訴定讞。

判決指出，游男於2014年11月起，在海巡署北部分署第一巡防區指揮部擔任上等兵，負責海域、海岸、河口與非通商口岸之查緝走私、防止非法入出國、執行通商口岸人員之安全檢查及其他犯罪調查事項。更在2015年1月起，擔任雷達作業員，負責監看海面漁船出現在雷達上的動態及軌跡，並通報可疑船隻。至於他的好友曹男，雖然在2015年1月退伍，但2人仍經常有聯繫。

2人於2017年間，輾轉得知林姓業者打算走私大陸香菇進台灣，就在當年7月間某日，由曹男向業者謊稱：可代為聯絡漁船接駁，並透過游男監看雷達不為通報，掩護他走私農產品，但要求支付120萬元，其中40萬元為定金，餘80萬元則為貨到後支付之尾款。

業者就在宜蘭國道五號某交流道附近的超商前，交付現金40萬元予游男。但2人又謊稱：大陸漁船已曝光，需先交付80萬元尾款，聯絡的漁船才願意接駁；業者就分2次於宜蘭市運動公園旁之便利商店前，以及臺北市羅斯福路路邊，先後交付現金60萬元、20萬元予曹男。但接駁漁船始終沒出現，業者才知受騙，通知檢調單位查辦。檢方查獲屬實後，對2人提起公訴。

一二審均認定2人分別犯下《貪污治罪條例》「利用職務上之機會詐取財物罪」，將2人分別判刑3年6月、褫奪公權4年；游男另外還犯「公務員洩漏國防以外之秘密文書罪」，加判2月、得易科罰金。但更一審改將曹男判刑2年6月、褫奪公權3年，游男維持一樣的刑度。全案再上訴，最高法院29日駁回上訴定讞。

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