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「健達出奇蛋」藏毒一次6個塞體內　男澳洲機場闖關遭逮

▲▼ 。（圖／翻攝自Afp.gov.au / Hightail）

▲男子把裝有約120克古柯鹼的6個健達出奇蛋塑膠膠囊藏在體內。（圖／翻攝自Afp.gov.au / Hightail）

記者詹雅婷／綜合報導

愛爾蘭一名28歲男子自中東搭機抵達澳洲墨爾本，下機後，澳洲邊防署（ABF）懷疑他攜帶毒品，抽查行李，並將他送醫做CT掃描。沒想到這一查才發現，原來他涉嫌把約120克的古柯鹼裝入6個健達出奇蛋的塑膠膠囊，將其藏於體內，企圖走私入境，目前已落網，正面臨毒品相關罪名指控。

綜合CNN、衛報等報導，事發於去年12月28日，這名男子接受行李抽查時，行李的古柯鹼檢測結果呈現陽性，促使警方針對他本人展開進一步檢查，因此被送往皇家墨爾本醫院做CT掃描。最終，他的體內發現有6個健達出奇蛋塑膠膠囊，隨後排出體外。

外傳6個塑膠膠囊之中，裝有約120克古柯鹼，這些毒品在澳洲市價約3.6萬澳幣（約新台幣76.2萬元）。這名男子2022年12月30日在墨爾本地方法院出庭，被控「進口可銷售數量的邊境管制藥品」罪名，遭裁定還押候審。依據澳洲規定，一旦罪名成立，他最高面臨25年有期徒刑。

澳洲聯邦警察偵緝代理警司薩爾蒙（Chris Salmon）表示，利用體內走私毒品是十分愚蠢行為，有可能會出問題的實際風險，造成可致命的藥物過量或人體器官永久受損」。

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