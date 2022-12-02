「懷孕5個月」孕婦挺大肚入境！ 海關一查驚呆...衣內藏202塊CPU

記者魏有德／綜合報導

一名挺著「超級孕肚」的孕婦11月25日從澳門經珠海拱北欲入境大陸時，向海關人員宣稱「懷孕5個月左右」，引起海關人員懷疑，經女性海關人員檢查後發現，該女子「假懷孕、真走私」，從其衣內翻出一塊矽膠物體，裡面放著202塊CPU和9支手機，讓相關人員十分震驚。

▲大陸一名假孕婦企圖用孕肚掩飾，走私202塊CPU晶片入境。（圖／翻攝沸點視頻，下同）

《光明網》報導，趙某身穿黃色連衣裙經拱北口岸進境。該女子腹部隆起、體態異常，接受關員問詢時，言語邏輯混亂，談及身孕月份閃爍其詞，關員稱，「該旅客說自己懷孕大概5、6個月，可是她肚子很大，看起來像孕晚期。」

透過監視器畫面可以發現，趙姓女子挺著超乎常人的「孕肚」，緩緩經過海關人員，這時，身著全套防護衣的海關人員察覺有異，目光隨著趙姓女子方向看去，隨後，將其攔下詢問。

趙姓女子疑似被攔查而神情緊張，宣稱懷孕僅5、6個月，超級孕肚明顯與說詞不符，讓海關人員更加懷疑，遂請女性海關人員前來詳細檢查，這才發現黃色連衣裙下另有玄機。

相關人員透露，為了保障孕婦胎兒健康安全，多數海關不會強制要求孕婦通過安檢門，因此，趙姓女子才會想要鑽著個漏洞，利用身份掩護走私行為。最終，海關人員共起出CPU晶片202塊和手機9支，全案也依規定送辦。

