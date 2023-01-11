12億棒球場打不了經典賽「登外國媒體」　高虹安：蠻難過的！

▲斥資12億的新竹棒球場遲遲無法使用，遭美媒大幅報導。（圖／新竹市府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市立棒球場施工缺失一籮筐，登上國際媒體頭版報導，宣稱這座耗資4000萬美元(約合台幣12億)的場地狀況不佳、連WBC世界棒球經典賽熱身場地都沒辦法使用，新竹市長高虹安對此表示「蠻難過的」，甚至國際展演中心也挖出廢棄物，她認為這些可能不是個案，未來都將持續檢討。

高虹安表示，新竹棒球場花的公帑預算很多，卻沒有獲得應有的品質，甚至準時交付都做不到。現在就連國際媒體也以頭版報導這件事，第一個就提到不可思議的高額預算，第二個就是土壤底下看到了不應該出現在球場的東西，被以醜聞的方式登上國際版面「覺得蠻難過的」。

除了棒球場，國際展演中心也挖出大量廢棄物而造成完工延宕。高虹安證實事件爆發後接到許多議員關切，甚至市民已經開始對公園等其他公共工程地底下產生懷疑「是不是還有廢棄物」。因此認為，這些可能不是個案，但不管是不肖廠商或是不當行為，會在公共工程底下傾倒廢土，這些都是市府要承擔解決，未來都將持續檢討，大家都不希望丟臉丟到國外去。

▲新竹市長高虹安日前招開記者會，宣布棒球場打不了WBC。



此外，不管是清運或是傾倒，其實都有紀錄與計算，甚至有些運送上還要有GPS，會發生這種事，未來在相關查核上都要進行檢討。

市府目前最頭痛的，是棒球場後續及點交給龍來公司進行營運，之後是否面臨含解約、求償，以及是否要花更多錢、時間來進行改善，讓公共工程達到當時建照預算額度及目標，目前知道的是未來可能要追加預算，這些都是急需處理的事。

對於前市長林智堅論文下午將開庭，高虹安說，台大、中華大學雙雙撒銷林智堅的碩士學位，他本身也在處理救濟的事情，目前教育部、科管局的爭議，也沒有聽到後續處理，包括余正煌本人的提告，相信他也是在捍衛自己的權利，也相信林智堅前市長會好好的面對他的爭議。

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▲▼繼新竹棒球場後，國際展演廳也挖出廢棄物，因此高虹安認為這些可能不是個案。（圖／翻攝高虹安臉書）