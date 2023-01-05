高虹安記者會轟棒球場偷工減料　廠商竟赴現場...拔走「廢電纜」

▲高虹安於記者會後再次回到新竹棒球場。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市長高虹安今（5）日偕同副市長蔡麗清召開「新竹市立棒球場嚴重問題說明記者會」，記者會中接獲通知，證物「廢電纜」遭移走，會後高虹安立刻前往現場。她說，昨日採樣土壤時發現的廢棄物，都是本案的重要證物之一，近期會將所有證據主動送交新竹地檢、監察院、政風室，希望能儘速釐清與解決棒球場的爭議。

稍早新竹市府針對棒球場挖出磚頭、石頭、廢電纜等重大缺失召開記者會，除了說明勘驗情況外，同時也宣布因為缺失實在太多，WBC無法舉辦，未料就在記者會中，市府就接獲通知，表示昨日採樣發現的廢電纜遭移除。

▲▼再挖出廢電纜的同樣位置繼續往下挖掘12、3公分時，發現一顆長約10公分的石塊，明顯與合約不符。





據市府調查得知為，廢電纜為巨佳營造廠商工地主任移除，他表示未接收到須保存現場原樣的指示，因此才在早上巡視球場時，認為廢棄電線屬於球場內不應存在之物品，將場中的廢棄物移除。

市府表示，所幸證物順利保存，將會作為移交檢調的證據之一。除了廢電纜，同樣位置向下挖掘12、3公分時，還發現一顆長度約為10公分的大顆石頭，明顯不符合約設計圖之土壤級配要求。

高虹安市長說，契約設計圖明載廠商要填28公分沙土，不應出現大於3公分大的石頭，更別提廢棄磚頭與廢棄電線等異物。

▲▼契約設計圖明載廠商要填28公分沙土，不應出現大於3公分大的石頭，更別提廢棄磚頭與廢棄電線等異物。

會勘人員證實，根據去年12月14日以及今年1月4日兩次的取樣過程，在挖不到10公分的情況下，從表層的細砂土再到厚清沙層間，都存在著不應出現的異物。

高虹安市長更透露，巨佳營造的工地主任自己也說，「電線不應該出現在這個土壤中」，以及「拔除這跟電纜時，有費了些力氣，所以不確定土壤下方式是不是還有更多這類的廢棄物」。

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