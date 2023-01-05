新竹棒球場外野草皮挖出「磚頭+廢電纜」　高虹安怒控偷工減料　

▲新竹棒球場日前會勘，挖出磚頭、石頭與廢棄電線。（圖／新竹市府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市長高虹安今(5)日召開「新竹市立棒球場嚴重問題說明記者會」指出，新竹市立棒球場隨機取樣外野草皮土壤，竟於土壤深度僅10-15公分，分別發現大於3公分之磚頭、石頭與廢棄電線，明顯未達合約載明土壤級配要求，廠商偷工減料罪嫌重大，質疑前市府未善盡監督責任，是否過程中有人謀不臧、刻意放水情事？目前檢調已立案調查，而新竹市政府也全力配合檢調單位調閱本案所有資料。



場務人員也證實，淺層土壤發現廢棄的磚頭，以過往的場務經驗來看，是不應該存在的，也有跟大聯盟的外國籍場務專家詢問，他們也表示，這個東西的確不應該在球場裡面這麼淺層的土壤被發現。

▲▼會勘人員表示，在未設定地方採隨機挖洞時，發現表層的土壤有紅磚頭多顆，還有較大且直徑超過3公分以上的石頭，甚至連廢電線都有。





新竹市政府指出，12月7日時前市府對外宣稱球場已改善完畢，但是在12月14日MLB場勘時，美國場務專家卻發現草皮生長狀況非常差、球場排水不良，甚至在隨機取樣土壤的過程中，於草皮深度僅10-15公分的地下，發現了長度近20公分的紅磚頭。



會勘人員表示，在未設定地方採隨機挖洞時，發現表層的土壤有紅磚頭多顆，還有較大且直徑超過3公分以上的石頭，甚至連廢電線都有，顯示土壤確實有很大的問題存在，由於契約設計圖明載廠商要填28公分沙土，不應出現大於三公分的石頭，更別提廢棄磚頭與廢棄電線等異物，因此，新竹市府質疑廠商偷工減料罪嫌重大。

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▲新竹市長高虹安今日召開記者會。