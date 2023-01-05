「12億新竹棒球場」規劃、監造同一人　高虹安：檢調已成案　

▲新竹市長高虹安今日召開記者會，說明新竹棒球場會勘開挖問題。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

市府昨(4)日會同場務人員會勘新竹市立棒球場時，隨機取樣外野草皮土壤，竟於土壤深度僅10-15公分，分別發現大於3公分之磚頭、石頭與廢棄電線，明顯未達合約載明土壤級配要求，認為廠商偷工減料罪嫌重大，質疑前市府未善盡監督責任，造成高達12億公共工程發生重大缺失無法使用。目前檢調已立案調查，而新竹市政府也全力配合檢調單位調閱本案所有資料。

會勘人員也說，根據12/14以及01/04兩次的取樣過程，在挖不到10公分的情況下，從表層的細砂土再到厚清沙層間，都存在一堆不應出現的異物，後續如果能夠深挖到排水層，應該會更清楚施工程序是否符合契約所記載內容。

▲▼新竹市府質疑「前」市府未善盡監督責任，造成高達12億公共工程發生重大缺失無法使用。





新竹市政府指出，監察院查核報告已清楚指出，前市府放任廠商依錯誤設計圖施工，造成紅土不符合規格，現在連外野草皮的淺層土壤都有問題，等於是整個球場都有嚴重問題，3億預算膨脹成12億球場，結果疑似以不合規格之廢土充填？廠商偷工減料狀況實在令人瞠目結舌，更不要提當初連外野草皮上都碎石眾多，場地不合規導致選手受傷開刀，引發民眾議論。



監察院查核報告也記載，前市府將專案管理與監造發包給同一個廠商，衍生履約過程專案管理與監造人員角色混淆，導致監造責任不彰；甚至該篇報告還指出，規劃與監造竟是同一人負責，等同是自己規劃自己監造，這樣的狀況怎麼可能發揮監造的功能？



新竹市政府質疑，其實棒球場發包過程中，政風處曾提出意見，認為「本案（當時）僅完成工作執行計畫書，且建造經費逾原契約預估建造費用一倍，建請審慎評估本案採限制性招標之適當性」。市府行政處同樣曾表達過意見，但前市府執意以限制性招標排除其他廠商之招標權益，導致預算一路從3億膨脹到12億，其中的問題還有多少？

新竹棒球場相關

►新竹棒球場外野草皮挖出「磚頭+廢電纜」 高虹安怒控偷工減料



►新竹棒球場恐面臨違約訴訟和賠償問題 高虹安：越看覺得越慌

►新竹棒球場挖出廢電纜 記者會中獲報：證物已被偷偷拿走

►高虹安記者會轟棒球場偷工減料 廠商竟赴現場...拔走「廢電纜」













