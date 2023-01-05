新竹棒球場挖出廢電纜　記者會中獲報：證物已被偷偷拿走

▲新竹棒球場昨日會勘時，於外野草皮的土壤下挖出磚頭與廢電線。（圖／記者陳立勳攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市政府今日針對棒球場挖出磚塊、石頭等重大缺失召開記者會，沒想到就在記者會進行中，市府竟收到即時回報，昨日於球場隨機採樣土壤時所發現的廢棄電線已遭移除。對此，新竹市副市長蔡麗清表示，這些是本案重要證物之一，經過一晚卻無故消失，移除者恐有違法之嫌，市府除嚴正譴責這種不法行為外，也會追究到底，後續會將相關資料完整提供檢調。

對於新竹棒球場重大缺失問題，新竹市府也證實檢調已成案調查，市長高虹安表示，目前主要針對廠商交付球場內部明顯違法合約設計圖土壤級配施作過程，因有「非常重大偷工減料」而移送，至於新竹市政府之前承辦的官員，檢調也同時在調查，並要求市府提供資料。

▲▼新竹棒球場於前任市長林智堅任期結束前開幕，第二場比賽中球員林哲軒就因受傷而報銷整季比賽。（圖／記者賴冠文攝）





另外，棒球場昨日才挖出的「磚塊、電纜」等重要證據遭人在深夜中取走，市府也表示，既然知道要偷偷拿走，就代表他們也知道這些東西不該出現在棒球場，市府這邊都有監視器可以調閱，同時呼籲「工程上的問題，公司應該勇敢面對」。

因為場地已經點交給龍來了，所以棒球場後續是否會「大面積開挖」，市府則說，因為球場已點交，除非獲得龍來同意，或是檢調認為有必要，否則市府目前並無權責決定。

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▲▼新竹棒球場於會勘中被隨機挖出廢電纜等垃圾，後續是否大面積開挖檢視，需看龍來公司決定。（圖／新竹市政府提供）





