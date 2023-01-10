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王世堅：竹市議員本應找出誰惡搞棒球場　「反倒開除我效率很高」

▲▼王世堅聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台北市議員王世堅向所有「非1450、名嘴、網軍、側翼的民主支持者」道歉。（圖／記者呂佳賢攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨台北市議員王世堅因批評前新竹巿長林智堅「草包」，引來民進黨竹市3議員召開記者會，呼籲黨中央開除其黨籍。王世堅10日表示，針對新竹棒球場爭議，自己曾引用錯誤數字，願意為此向所有非「1450、名嘴、網軍、側翼的民主支持者」道歉，但他也指出，竹市議員本應找出是誰惡搞新竹棒球場工程，「但反倒是要開除我黨籍效率很高」。

王世堅表示，自己先前所引用新竹棒球場已付款97%數據是新竹市政府所提供並經多家媒體報導，並非他個人所瞎掰的數字，但他也願意為此向所有「非1450、名嘴、網軍、側翼的民主支持者」道歉，他譴責新竹市政府公布數字非常不精確，但也認為討論事情應該符合比例原則。此外，他指出，以新竹棒球場廠商目前的施工品質，不論是已領款97%還是88%，他認為，只是「五十步笑百步」，都不該請領款項，只要找建築師公會、土木技師公會等專業人士看過現場，就知道該工程是怎麼一回事，請廠商不要睜眼說瞎話。

王世堅最後提到，新竹市議員本應該監督新竹市政、找出是誰惡搞新竹棒球場工程、誰搬走百姓納稅錢，「但反倒是要開除我黨籍效率很高」，他指出，既然效率這麼高就趕快辦，他相信民進黨領導者的智慧，若認爲他違反黨綱、黨紀，他霸氣表示「我絕不抗辯」，強調「事情就是這麼簡單」。

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