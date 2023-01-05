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新竹棒球場恐面臨違約訴訟和賠償問題　高虹安：越看覺得越慌

▲新竹棒球場。（圖／記者陳立勳攝）

▲新竹棒球場。（圖／記者陳立勳攝）

記者陳凱力／新竹報導

對於新竹棒球場外野草皮土壤深度僅10-15公分、且發現大於3公分磚頭、石頭與廢棄電線，明顯未達合約載明土壤級配要求，「前市府」遭「現任市府」質疑認未善盡監督責任，且廠商偷工減料罪嫌重大啟動調查一案，除了無法續辦WBC之外，恐還要面臨無法點交的違約訴訟、求償。

對於新竹棒球場越挖越多一事，高虹安表示「越看覺得越慌」，開挖不是挖到大秘寶是挖到廢棄物，釐清權利、責任歸屬。因為點交給龍來不合格的球場，未來可能要面臨被龍來的求償、面臨訴訟問題，市府對於廠商是否有偷工減料，甚至是否有填充廢棄物的問題，都需要儘速釐清，以確保市府在面對訴訟的時候，能夠知道真相是什麼才能面對訴訟。

▲新竹棒球場外野草皮挖出磚頭石頭廢電纜。（圖／新竹市府提供）

▲▼新竹棒球場會勘挖出磚頭與廢電線。（圖／新竹市府提供）

▲新竹棒球場外野草皮挖出磚頭石頭廢電纜。（圖／新竹市府提供）

同時表示，本案檢調已經立案調查，市府全力配合檢調做釐清，過程中發現很多疑惑問題，像是土壤填充，不符合土壤的級配，為什麼在層層的保護關卡下，不管是監造，連統包計畫書和最後簽的合約都有落差？本來統包計畫書對土壤的要求比較高，但簽約放水，最後拿到的實品又有電線跟磚頭等，相信這些都有待檢調釐清。

對廠商求償部分，市府目前還在跟龍來釐清責任關係，高說，她和副市長都在檢視複雜的合約關係，包含跟龍來、巨佳、艾奕康、教育處、工務處，「其實合約關係非常複雜」，因此需要先釐清。

媒體也問到「送檢調有無包含失職公務員？」高虹安表示，今天主要針對廠商交付球場內部明顯違法合約設計圖土壤級配施作過程，因有「非常重大偷工減料」而移送，至於新竹市政府之前承辦的官員，檢調也同時在調查，並要求市府提供資料。

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▲新竹棒球場。（圖／新竹市府提供）

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