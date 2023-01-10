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美媒：新竹棒球場「狀況糟」砸12億挖出磚頭、電線和石塊

▲新竹市立棒球場。（圖／新竹市府提供）

▲新竹市立棒球場施工缺失延燒，美國媒體也報導。（圖／新竹市府）

文／CTWANT

新竹市立棒球場施工缺失一籮筐，前朝的相關弊案和醜聞也持續延燒，沒想到如今連美國媒體Ballpark Digest都引述台媒，以及新竹市長高虹安的臉書報導，指這座耗資4000萬美元的場地狀況不佳，因此無法作為預計在3月5日至6日舉辦的WBC世界棒球經典賽熱身賽場地使用。

新竹市立棒球場去年底耗資12億新台幣興建完成並進行風光開幕，但實際安排職棒比賽後，富邦悍將外野手林哲瑄卻在一次撲接守備後直接受傷整季報銷。對此，本來有望成為本屆WBC世界棒球經典賽熱身賽場地之一的新竹棒球場，卻因為施工缺失仍多，而被新當選的新竹市長高虹安喊卡。

據美媒Ballpark Digest引述台媒與高虹安臉書內容的報導，美國職棒大聯盟去年12月14日派遣專員庫克 （Murray Cook）的團隊來到新竹棒球場進行場勘，以評估該場地是否能作為WBC世界經典賽官辦熱身賽場地，但專家實地檢查後卻發現棒球場的草皮狀況極差、球場排水不良，甚至還在地下僅10至15公分的土壤處挖到長達20公分的廢棄磚塊。

▲▼美國職棒大聯盟到新竹市立棒球場場勘。（圖／翻攝自高虹安臉書）

▲美國職棒大聯盟到新竹棒球場場勘，挖到20公分廢棄磚塊。（圖／翻攝自高虹安臉書）

更糟糕的是，3個星期後，高虹安帶領專家團隊開挖場地以化驗土壤，竟又發現更多的磚頭、電線和石塊，因此宣告這座球場根本無法作為經典賽熱身賽場地使用。

最後Ballpark Digest也指出，雖然不常見，但美國棒球場其實也發生過類似的情況，例如金鶯隊春訓使用的艾德史密斯球場（Ed Smith Stadium）就曾在翻新工程時被人發現場地中有工業用鋼桶的碎片。

▼3周後，高虹安率專家團隊開挖，又發現更多廢棄電線、石塊。（圖／翻攝自高虹安臉書）

▲▼美國職棒大聯盟到新竹市立棒球場場勘。（圖／翻攝自高虹安臉書）

▲▼美國職棒大聯盟到新竹市立棒球場場勘。（圖／翻攝自高虹安臉書）

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