王世堅轟林智堅「草包」　綠議員反批王：被政治圈耽誤的綜藝咖

▲針對新竹棒球場案，王世堅怒批林智堅是「什麼都不懂的草包」。（圖／記者袁茵、陳凱力攝）

記者江采蓁／綜合報導

台北市議員王世堅9日批評，前新竹市長林智堅是「什麼都不懂的草包」，新竹棒球場一事已明顯違法，憑什麼講新竹市長高虹安的60萬元？對此，新竹市議員楊玲宜則反批王世堅是「被政治圈耽誤的綜藝咖」，她提出幾點分析怒轟，為了個人蹭聲量提高知名度，辱罵對方草包，是不是應該向林智堅的家人道歉？

楊玲宜表示，過去對王世堅擔任台北市市議員與立委的印象，老實說只有記憶中的跳海事件、高空彈跳、剃髮，「大概是台灣政治史上最愛打賭又常常賭輸的政治人物」，不然就是積欠員工勞健保付不出來，被工會代表提告。她表示，聽完王世堅對竹市棒球場的評論，「我只有汗顏」，同樣身為民進黨籍的議員，用著民眾黨側翼不實的論述說法來評斷整件事，她痛批「別跟我說王世堅你有多專業」，專業到連統包、連政府相關採購法令都搞不清楚？

楊玲宜提到，看到王世堅為了炎上婚外情一事被揶揄，再次向其家人道歉，她也想問王世堅，為了個人蹭聲量提高知名度，不分事情黑白，辱罵對方草包，是不是也應該向林智堅的家人道歉？此外，她也對此事件提出幾點分析。

楊玲宜指出，王世堅針對竹市棒球場案怒批林智堅，「竹市棒球場12億元工程尚未完成驗收，就讓廠商領11億7000萬元，剩2.5%工程款，這已經明顯違法，林智堅應該被檢調調查，甚至應該被收押。什麼都不懂的一個草包，讓全台灣人民對民主改革、自理台灣產生信心危機。」。但她表示真相是，根據市府最後一期的工程估驗單為去年七月中旬，累積支付金額為9.5億元。而高虹安市府發布新聞回應，誤將體育署的前瞻計畫補助尾款錯認為市府支付尾款，除打臉王世堅外，更將過錯推給市府同仁。

楊玲宜表示，王世堅又痛批，林智堅憑什麼講高虹安，高虹安只有60萬的詐領涉貪案交保費，林智堅卻是12億的竹市棒球場工程。她提到真相是，高虹安詐領涉貪案交保60萬，是法律事實，也是物證人證確鑿。高前辦公室負責內部帳務的主任也轉向汙點證人，她更想請問王世堅，12億棒球場目前有甚麼不法的確實事證？

楊玲宜最後痛批，再者，一個涉貪被交保60萬的地方首長，手裡掌握上億的市庫經費，哪一個涉貪的問題比較大？她怒轟，「王世堅你問錯對象，也罵錯人，因為涉貪最大的嫌疑犯就是你最支持的人！」