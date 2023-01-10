台東縣「班班吃石斑」第二波來了　112所學校受惠...2萬學童喊讚

▲台東縣112所國中小學校10日午餐供應第2次的石斑魚料理。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導



台東縣政府配合行政院農業委員會與教育部共同推動「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，全縣112所國中小學校10日午餐供應第2次的石斑魚料理，再次品嘗到由新港區漁會供應的石斑魚，新鮮又Q彈的美味，直送校園。

縣府教育處長林政宏、農業處長許家豪於10日上午前往光明國小，視察石斑魚供應及料理情形，並與5年級學童們一起享用，校方以清蒸方式，讓石斑魚鮮嫩Q彈的口感更加明顯。小朋友一口接一口，非常捧場，稱讚清蒸魚肉軟嫩入味，非常下飯，而且都異口同聲的說「好吃、我都吃光光了」，非常期待下一次的石斑魚料理。

教育處長林政宏表示，台東相較於其他縣市雖然比較慢供應石斑魚料理，但經由縣府農業處及新港區漁會大力協助下，讓全縣112所學校、2萬名學童及教職員，可以在這學期結束前享用完3次石斑魚料理，超越其他縣市使用次數。

今日所使用的石斑魚食材同樣來自縣內新港區漁會，具有三章一Q標章，經去頭、尾、骨、取肉、完整去刺及截切等冷凍加工處理後，作成石斑魚塊成品，直接冷凍配到團膳業者或食材商及學校。

教育處指出，石斑魚是優質的國產水產品，營養價值高，希望透過這次石斑魚專案這不僅學童吃得營養開心，也可以是推廣食魚教育的好契機，讓學童從生活、生產、環境三面向，學習吃魚、懂魚、愛魚，支持國產魚產品。