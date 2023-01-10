　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東縣「班班吃石斑」第二波來了　112所學校受惠...2萬學童喊讚

▲台東縣112所國中小學校10日午餐供應第2次的石斑魚料理。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣112所國中小學校10日午餐供應第2次的石斑魚料理。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

台東縣政府配合行政院農業委員會與教育部共同推動「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，全縣112所國中小學校10日午餐供應第2次的石斑魚料理，再次品嘗到由新港區漁會供應的石斑魚，新鮮又Q彈的美味，直送校園。

縣府教育處長林政宏、農業處長許家豪於10日上午前往光明國小，視察石斑魚供應及料理情形，並與5年級學童們一起享用，校方以清蒸方式，讓石斑魚鮮嫩Q彈的口感更加明顯。小朋友一口接一口，非常捧場，稱讚清蒸魚肉軟嫩入味，非常下飯，而且都異口同聲的說「好吃、我都吃光光了」，非常期待下一次的石斑魚料理。

▲台東縣112所國中小學校10日午餐供應第2次的石斑魚料理。（圖／記者楊漢聲翻攝）

教育處長林政宏表示，台東相較於其他縣市雖然比較慢供應石斑魚料理，但經由縣府農業處及新港區漁會大力協助下，讓全縣112所學校、2萬名學童及教職員，可以在這學期結束前享用完3次石斑魚料理，超越其他縣市使用次數。

今日所使用的石斑魚食材同樣來自縣內新港區漁會，具有三章一Q標章，經去頭、尾、骨、取肉、完整去刺及截切等冷凍加工處理後，作成石斑魚塊成品，直接冷凍配到團膳業者或食材商及學校。

教育處指出，石斑魚是優質的國產水產品，營養價值高，希望透過這次石斑魚專案這不僅學童吃得營養開心，也可以是推廣食魚教育的好契機，讓學童從生活、生產、環境三面向，學習吃魚、懂魚、愛魚，支持國產魚產品。

ET快訊
快訊／日本也GG！　中國宣布停發旅客簽證
快訊／台塑四寶開獎　年終獎金出爐！
女警辦多人淫亂趴！　和8警官愛愛被解雇
被要求「開除黨籍」　王世堅：那就去辦！我絕不會抗辯
快訊／王世堅道歉了！　認引用錯誤數字
40分鐘搬1噸薯條　麥當勞工讀生昏倒喪命！一審判賠472萬
「好市多吉拿棒」好吃到哭　下秒慘曝災情！會員怒：我要發飆了
交流道旁逼女友下跪　警稱「烏龍爆料」大逆轉！BMW男下場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春節不孤單！花蓮長照服務不打烊　提供喘息服務小確幸

面對台南近來爭議事件　黃偉哲親上火線說明

太麻里鄉長扮財神送福！致贈年菜、新衣　陪伴孤老過新年

行動不便子扶不動跌倒媽　拄拐杖求助...枋寮暖警伸援手

台東縣「班班吃石斑」第二波來了　112所學校受惠...2萬學童喊讚

花蓮年貨大街1／14盛大開賣！推滿額好禮四重送　天天抽電視

「雲林布袋戲人間國寶」黃俊雄　榮獲第42屆行政院文化獎

2023台南市春安總體檢　強化歲末年終作業安全落實職安過好年

年銷170萬支！南監「手工蛋捲」夯全台　每包漲20元仍搶手

語音電話催繳水費是詐騙　台水屏東區管理處提醒勿上當

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

瞄準「台灣史上最有錢的一批人」　開箱中台灣最貴民宿

6歲來台德女嘆台灣教育　批學生好可憐、浪費時間

王鶴棣沒唱出《訣愛》：我不配！　合作Faye詹雯婷《我們的愛》燃炸

霸道貓咪強咬衣角拖行「遛奴才」　奶音氣噗噗喵叫！網笑：快出場

春節不孤單！花蓮長照服務不打烊　提供喘息服務小確幸

面對台南近來爭議事件　黃偉哲親上火線說明

太麻里鄉長扮財神送福！致贈年菜、新衣　陪伴孤老過新年

行動不便子扶不動跌倒媽　拄拐杖求助...枋寮暖警伸援手

台東縣「班班吃石斑」第二波來了　112所學校受惠...2萬學童喊讚

花蓮年貨大街1／14盛大開賣！推滿額好禮四重送　天天抽電視

「雲林布袋戲人間國寶」黃俊雄　榮獲第42屆行政院文化獎

2023台南市春安總體檢　強化歲末年終作業安全落實職安過好年

年銷170萬支！南監「手工蛋捲」夯全台　每包漲20元仍搶手

語音電話催繳水費是詐騙　台水屏東區管理處提醒勿上當

春節送禮傳愛！中華郵政攜手青農推茂谷柑禮盒　每箱捐10元做公益

食藥署稽查253家「網紅人氣餐廳」　5家不合格！

毒殺大20歲獸醫尪！美魔人妻被抓痛哭：唯一罪過是太愛你

2023年首次！中國派4艘海警船進入釣魚台海域　航行2小時才走

限時48天！「無所事事小海豹」游回高雄了　穿新年兔寶寶裝超Q

快訊／中國再出手！　暫停向「日本旅客」發放新簽證

8年級慘哭！正到買房年紀「就漲40%」　他無奈：還只剩蛋殼區

春節不孤單！花蓮長照服務不打烊　提供喘息服務小確幸

一錯再錯！花蓮男被搜出卡西酮　辯「車是借的不知有毒」

犒賞自己！住板橋5星飯店「送水氧機、複方精華」還含早餐　限50間

爸擦窗戶家事柴來幫忙！　玻璃轉霧「哈錯邊」超呆萌

地方熱門新聞

彰化鬧區三寶臨停釀禍　2騎士慘撞成一團

中州科大欠薪有解　發3月薪＋1.5月年終

致贈弱勢職災勞工家庭慰問金

寒士尾牙全台同步送禮到家　東市新科市長擔任送禮大使

台南市公布批酒駕累犯12人上榜

屏東發放105萬給弱勢家庭　上千戶受惠

公共工程採購案　謝國樑：啟動廉政平臺透明化

台水抽水站爆管大淹水和停水　張善政重視

南監「手工蛋捲」夯全台　每包漲20元仍搶手

語音電話催繳水費是詐騙　台水提醒勿上當

假送養真買賣　新北籲直接通報檢舉

強化歲末年終作業安全落實職安過好年

春節連假搭客運享優惠　東部再加碼

春節再增1景點　花蓮忠靈祠開放5天供緬懷踏青

更多熱門

相關新聞

「小鯨鯊」戶外市集擺攤　小小老闆做生意

「小鯨鯊」戶外市集擺攤　小小老闆做生意

馬蘭榮家員工子女非營利幼兒園「小鯨鯊」在10日上午舉辦戶外擺攤，讓小朋友們當小小老闆運用遊戲學習人際互動，體驗市集樂趣！

春節連假搭客運享優惠　東部再加碼

春節連假搭客運享優惠　東部再加碼

台東縣自來水用戶設備外線補助開始受理

台東縣自來水用戶設備外線補助開始受理

劉櫂豪愛台東夢想資助計畫　即日起開始徵件

劉櫂豪愛台東夢想資助計畫　即日起開始徵件

公東高工年前愛心義剪團　陪阿公阿嬤賀新年

公東高工年前愛心義剪團　陪阿公阿嬤賀新年

關鍵字：

石斑魚 午餐 台東

讀者迴響

熱門新聞

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

流水席人妻完結　未婚夫親曝真實年紀

大葉大學驚爆掏空校產　6000師生沒飯吃

小甜甜遭假閨蜜出賣！　與女教友對話曝光被捅刀

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

小A辣驚傳分手！5年男友：妳值得更好的

丟丟妹「臉全變了」！鐵粉看傻：別整成塑膠

當自己家！房客大改造　對比太驚人

董仔自爆「性需求量大」老公無法滿足：自己解決很棒

狂打7劑！他4張防疫險「到期壓線確診」卯死了

研究「穿襪子愛愛」更容易高潮　泌尿醫提3點說話了！

小A辣認斷開5年男友：敵不過你的心魔

她想賣8.1萬鑽戒！聽銀樓老闆開價傻了

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

更多

最夯影音

更多
五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD
陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面