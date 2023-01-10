台東縣自來水用戶設備外線補助開始受理　11／10截止

▲台東縣自來水用戶設備外線補助開始受理。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導



台東縣政府配合經濟部水利署持續推動「112年度自來水用戶設備外線補助計畫」，申請期限自即日起至112年11月10日止，符合資格縣民備妥相關文件，送到鄉鎮市公所初核經費，縣府再核撥補助款，補助採一人一戶補助原則。

台東縣政府財政及經濟發展處表示，凡自104年7月29日接用自來水者，只要民眾向自來水公司第十區管理處各營運所申請及繳納自來水用戶接管費，於完工後填妥申請書及附應備文件，送到鄉鎮市公所初核文件，縣府再收件核撥補助款，補助額度如下，(一)低收入戶或中低收入戶，全額補助。(二)自來水普及率低於百分之七十之村里用戶設備外線長度二十米(含)以下費用全額補助，超出二十米部分，補助超出長度費用之三分之二。(三)前二款以外情形者，補助三分之二。

鄉親申請時應備妥文件如下，申請書、申請人或代表人身分證明(影本)、非商業用之建築物相關證明文件及房屋稅課稅明細表(影本)，針對房屋稅課稅明細表可至當地戶政事務所(辦公室)或台東縣民服務中心申請、自來水事業用戶新設給水裝置及繳費證明(接水完成日期於104年7月29日至112年11月10日)、及其他如代理人委託書、切結書及領據、帳戶資料、(中)低收入戶證明文件等資料。

經費補助採一人一戶為補助原則，用完為止，且僅補助工程經費，不包含路權單位收取之路修費，另縣府體恤鄉親民生用水需求，特別再加碼補助申請「112年度自來水用戶設備外線補助計畫」民眾2/3之路修費，直到經費用完。

申請表單請至台東縣政府官網-縣民服務中心下載，或上班時間至台東縣政府財經處工商管理科索取填寫；若有任何疑問可洽詢各鄉鎮市公所承辦人員及台東縣政府工商管理科，電話：089-330727、089-328815詢問。