公東高工年前愛心義剪團　陪阿公阿嬤載歌載舞賀新年

▲公東高工美髮技術科師生組成愛心義剪團，日前到聖母醫院-日間照顧中心-探望阿公阿嬤。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲／台東報導

台東公東高工美髮技術科師生組成的愛心義剪團，日前到聖母醫院日間照顧中心探望阿公阿嬤，為他們按摩、捶背、梳剪頭髮、指甲彩繪等，使他們成為年末新春的最佳公主與王子，阿公阿嬤載歌載舞，樂此不疲，歡樂氣氛瀰漫在整個聖母醫院。

指導老師詹淑表示，公東美髮技術科教學以實務為主，課程含美容美體實務、美髮實務、指甲彩繪……等等，為銜接就業職場最後一哩路，規劃跳脫教室框架，學生運用課堂所學技能，再利用課餘加強，走入社區服務人群，精湛的技術與熱情，深受喜愛與感動！

家政職群楊淑英主任表示，因疫情停辦2年的愛心義剪活動，讓師生及老人家非常期待，今天終於成行，為了服務更多弱勢與偏鄉民眾，學生運用課堂所學，用心準備，開心徒步前往聖母醫院日間照顧中心與阿公阿嬤相見歡，同時感謝業師「媄髮絲M.S.A HAIR SALON髮廊」店長及4位髮型設計師同行，每一個服務環節，用心挑選、活動設計，愛心行動獲得聖母醫院-日間照顧中心的肯定，本科將持續推動愛心義剪服務。

獲得時尚新娘化妝第1名的林浩祥同學表示，在義剪活動及帶動唱中，長輩及身障者，感染到同學們的熱情，現場充滿歡樂氣氛，感謝學校的規劃，老師的指導，讓自己有機會運用所學回饋社會，溫馨的陪伴也是我們的幸福。