劉櫂豪愛台東夢想資助計畫　即日起開始徵件2／24截止

▲第9屆2023劉櫂豪愛台東夢想資助計畫，即日起開始徵件2/24截止。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪舉辦的愛台東夢想資助計畫，今年邁入第9屆，愛台東夢想資助計畫執行至今已近60組台東青年完成愛台東夢想，讓夢想種子逐漸發芽茁壯，希望這個活動能讓青年發揮創意與想像力，用熱情來執行，一步步的來實現，打造台東成為大家夢想的家園。同時第8屆2022愛台東成果發表會將於15日下午3點於台東市艾蘭哥爾藝文咖啡館舉行，歡迎有興趣的鄉親好友踴躍參加。

劉櫂豪強調，第9屆2023劉櫂豪愛台東夢想資助計畫，本屆總獎金40萬元，每組上限金額10萬元，歡迎年滿16歲到45歲的設籍台東縣的縣民，踴躍報名參加，勇敢踏向圓夢的道路，即日起至2月24日止開放徵件申請。

劉櫂豪說明，在過去幾屆的夢想計畫裡，有針對部落的文化傳承、記錄台東文史及在地藝術、推廣青年相關活動、自然生態觀察維護，也有內容包含舞蹈、攝影、繪畫等各種多元的夢想計畫，透過這些天馬行空的想像力，在執行過程中，讓大家重新認識了台東，也一步步的把台東這個家園打造的更好。第8屆2022愛台東夢想計畫成果發表會將於15日下午3點於台東市艾蘭哥爾藝文咖啡館舉行，歡迎有興趣的鄉親好友踴躍參加，也為勇敢踏出圓夢第一步的台東子弟鼓勵打氣。

劉櫂豪強調，愛台東夢想計畫的經費不多，主要是希望拋磚引玉，鼓勵台東子弟勇敢踏出圓夢的第一步，而在這個過程中，讓大家能體會台東的美好，建立正確的理念，成為改變台東重要的種子，希望在過去8屆遍及台東每個角落50餘組的夢想種子，能夠發揮影響力，讓大家勇於圓夢，留下令人感動的故事，豐富台東的發展，打造台東成為多元繽紛的美好家園。