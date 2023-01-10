▲春節連假搭客運享優惠，東部優惠再加碼 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導



今(112)年春節連續假期自1月20日起至1月29日止，共計10天，為因應春節返鄉及出遊人潮，台東監理站已協調客運業者完成車輛與駕駛人整備，以提供充足之疏運量能，並搭配多項搭乘公路客運優惠措施。

台東監理站站長洪美芳表示，春節連續假期臺東地區多湧現大量車潮，公路總局推出多項優惠措施，包含(一) 87條國道客運票價可享85折不等優惠票價，(二) 使用電子票證或行動支付搭乘48條「台灣好行」享半價優惠，(三) 搭乘國道客運路線、台鐵、高鐵，10小時內轉乘在地市區或公路客運路線享有一段票或基本里程免費優惠，(四)東部限定「在地有腳租車優惠」，持國道客運票證向指定業者租車享優惠及客運回程車票再折扣，最高折抵200元，(五)東部加碼優惠，購買當地台灣好行超值套票或持當地合法旅宿業住宿證明，再享北宜、北花來回票4人同行1人免費的優惠及憑票證回程票價再抵退200元。

另外，為方便東海岸夜間返鄉過節的旅客，監理站特別協調興東客運公司「【8181】玉里－寧埔－成功(經玉長公路)」路線，配合台鐵紅眼加班列車，於1月19、20日及1月28、29日共加開4班車，讓遊子返鄉轉乘更安心。

台東監理站進一步說明，除要求業者加強客運場站車輛安全設備檢查，對於駕駛員落實發車前進行體溫及酒精濃度檢測，以確保行車安全，另外監理站也將與台東警察局合作，春節期間在各重要路段、風景區加強攔檢違規車輛，以維護乘客安全。