　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

春節連假搭客運享優惠　東部優惠再加碼

▲春節連假搭客運享優惠，東部優惠再加碼 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲春節連假搭客運享優惠，東部優惠再加碼 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

今(112)年春節連續假期自1月20日起至1月29日止，共計10天，為因應春節返鄉及出遊人潮，台東監理站已協調客運業者完成車輛與駕駛人整備，以提供充足之疏運量能，並搭配多項搭乘公路客運優惠措施。

▲春節連假搭客運享優惠，東部優惠再加碼 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東監理站站長洪美芳表示，春節連續假期臺東地區多湧現大量車潮，公路總局推出多項優惠措施，包含(一) 87條國道客運票價可享85折不等優惠票價，(二) 使用電子票證或行動支付搭乘48條「台灣好行」享半價優惠，(三) 搭乘國道客運路線、台鐵、高鐵，10小時內轉乘在地市區或公路客運路線享有一段票或基本里程免費優惠，(四)東部限定「在地有腳租車優惠」，持國道客運票證向指定業者租車享優惠及客運回程車票再折扣，最高折抵200元，(五)東部加碼優惠，購買當地台灣好行超值套票或持當地合法旅宿業住宿證明，再享北宜、北花來回票4人同行1人免費的優惠及憑票證回程票價再抵退200元。

▲春節連假搭客運享優惠，東部優惠再加碼 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

另外，為方便東海岸夜間返鄉過節的旅客，監理站特別協調興東客運公司「【8181】玉里－寧埔－成功(經玉長公路)」路線，配合台鐵紅眼加班列車，於1月19、20日及1月28、29日共加開4班車，讓遊子返鄉轉乘更安心。

台東監理站進一步說明，除要求業者加強客運場站車輛安全設備檢查，對於駕駛員落實發車前進行體溫及酒精濃度檢測，以確保行車安全，另外監理站也將與台東警察局合作，春節期間在各重要路段、風景區加強攔檢違規車輛，以維護乘客安全。

ET快訊
400萬人領錢了！　勞保、國保等各項給付1／19入帳
快訊／「壹蘋新聞網」大裁員！　傳大量解僱逾50人
「龜島磺煙」大噴發！　近距離畫面曝光
台銀現在就可換新鈔！　ATM有8成新鈔
創史上新高！　台積電2022年營收2.26兆元
快訊／綠議員開第一槍！　喊話中央「開除王世堅」
排氣管太吵被攔下　「鎮店之寶」慘被沒收

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

年銷170萬支！南監「手工蛋捲」夯全台　每包漲20元仍搶手

語音電話催繳水費是詐騙　台水屏東區管理處提醒勿上當

春節再增1景點！花蓮忠靈祠開放5天　供遺族緬懷民眾踏青

台東馬蘭榮家「小鯨鯊」戶外市集擺攤　小小老闆做生意

春節連假搭客運享優惠　東部優惠再加碼

台東縣自來水用戶設備外線補助開始受理　11／10截止

台東環保局貯存系統管理辦法說明會17日登場　請業者線上報名

台東老婦卡椅縫昏迷　警持槌破壞救出送醫

劉櫂豪愛台東夢想資助計畫　即日起開始徵件2／24截止

弱勢女學生全身骨折躺床過年　暖警轉介基金會伸援手贈急難金

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

瞄準「台灣史上最有錢的一批人」　開箱中台灣最貴民宿

6歲來台德女嘆台灣教育　批學生好可憐、浪費時間

王鶴棣沒唱出《訣愛》：我不配！　合作Faye詹雯婷《我們的愛》燃炸

霸道貓咪強咬衣角拖行「遛奴才」　奶音氣噗噗喵叫！網笑：快出場

年銷170萬支！南監「手工蛋捲」夯全台　每包漲20元仍搶手

語音電話催繳水費是詐騙　台水屏東區管理處提醒勿上當

春節再增1景點！花蓮忠靈祠開放5天　供遺族緬懷民眾踏青

台東馬蘭榮家「小鯨鯊」戶外市集擺攤　小小老闆做生意

春節連假搭客運享優惠　東部優惠再加碼

台東縣自來水用戶設備外線補助開始受理　11／10截止

台東環保局貯存系統管理辦法說明會17日登場　請業者線上報名

台東老婦卡椅縫昏迷　警持槌破壞救出送醫

劉櫂豪愛台東夢想資助計畫　即日起開始徵件2／24截止

弱勢女學生全身骨折躺床過年　暖警轉介基金會伸援手贈急難金

台中男無聊亂按！捷運站內警鈴大響...電梯停擺旅客嚇壞　

楊紫瓊戴史上最輕陀飛輪錶領獎　露一手2639萬秀影壇大姊大風範

美術館VS. 農16搶第一豪宅區　專家指豪車進出還是這區多

戴資穎「紅通通」燦笑迎新年首勝　示範完美勾對角

年銷170萬支！南監「手工蛋捲」夯全台　每包漲20元仍搶手

「民主聖地」改建億級豪宅　建商認：法案三讀不可能影響房價

友達去年12月營收180億元　去年全年營收2467億元、年減33.4%

語音電話催繳水費是詐騙　台水屏東區管理處提醒勿上當

快訊／「壹蘋新聞網」傳大量解僱逾50人　北市府：未收到通報

春節再增1景點！花蓮忠靈祠開放5天　供遺族緬懷民眾踏青

法鬥自摔回過神竟怪 同伴氣到「叫兄弟」包圍嗆聲

地方熱門新聞

彰化鬧區三寶臨停釀禍　2騎士慘撞成一團

中州科大欠薪有解　發3月薪＋1.5月年終

致贈弱勢職災勞工家庭慰問金

寒士尾牙全台同步送禮到家　東市新科市長擔任送禮大使

台南市公布批酒駕累犯12人上榜

屏東發放105萬給弱勢家庭　上千戶受惠

台水抽水站爆管大淹水和停水　張善政重視

公共工程採購案　謝國樑：啟動廉政平臺透明化

假送養真買賣　新北籲直接通報檢舉

竹市消防人員超勤上限調高

南投仁愛國小8千萬新校舍落成

暖警轉介基金會贈急難金助重傷弱勢女學生

小三通第二天　金門檢出8人陽性

台東老婦卡椅縫昏迷　警持槌破壞救出

更多熱門

相關新聞

台東縣自來水用戶設備外線補助開始受理

台東縣自來水用戶設備外線補助開始受理

台東縣政府配合經濟部水利署持續推動「112年度自來水用戶設備外線補助計畫」，申請期限自即日起至112年11月10日止，符合資格縣民備妥相關文件，送到鄉鎮市公所初核經費，縣府再核撥補助款，補助採一人一戶補助原則。

劉櫂豪愛台東夢想資助計畫　即日起開始徵件

劉櫂豪愛台東夢想資助計畫　即日起開始徵件

春節威掃展鐵腕　海陸雙行守治安

春節威掃展鐵腕　海陸雙行守治安

公東高工年前愛心義剪團　陪阿公阿嬤賀新年

公東高工年前愛心義剪團　陪阿公阿嬤賀新年

過年「薪資加倍」86％勞工願意上班！　近75％企業會加發紅包

過年「薪資加倍」86％勞工願意上班！　近75％企業會加發紅包

關鍵字：

春節監理站台東

讀者迴響

熱門新聞

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

流水席人妻完結　未婚夫親曝真實年紀

大葉大學驚爆掏空校產　6000師生沒飯吃

小甜甜遭假閨蜜出賣！　與女教友對話曝光被捅刀

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

小A辣驚傳分手！5年男友：妳值得更好的

董仔自爆「性需求量大」老公無法滿足：自己解決很棒

丟丟妹「臉全變了」！鐵粉看傻：別整成塑膠

當自己家！房客大改造　對比太驚人

研究「穿襪子愛愛」更容易高潮　泌尿醫提3點說話了！

小A辣認斷開5年男友：敵不過你的心魔

她想賣8.1萬鑽戒！聽銀樓老闆開價傻了

狂打7劑！他4張防疫險「到期壓線確診」卯死了

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

更多

最夯影音

更多
五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD
陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面