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「雲林布袋戲人間國寶」黃俊雄　榮獲第42屆行政院文化獎

▲雲林布袋戲人間國寶-黃俊雄大師。（圖／雲林縣政府提供）

▲雲林布袋戲人間國寶-黃俊雄大師。（圖／雲林縣政府提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

文化部公布第42屆行政院文化獎得主名單，「雲林布袋戲人間國寶黃俊雄大師」榮獲2023年國家最高文化榮譽獎項—行政院文化獎。國寶級黃俊雄大師對台灣布袋戲的付出與貢獻備受肯定，也因表演藝術領域的輝煌成就獲得殊榮。
 
雲林縣長張麗善表示，雲林縣政府在1月2日布袋戲日首度公開《布袋戲人間國寶－黃俊雄》紀錄短片精華，記錄了「電視布袋戲鼻祖」黃俊雄大師的布袋戲人生歷程。1933年出生於雲林的黃俊雄大師，14歲隨其父親黃海岱學習布袋戲，經歷內台戲、電影、電視時期，積極創新布袋戲表演方式與技術。

1970年代更掀起台灣電視布袋戲演藝高峰，「雲州大儒俠史豔文」風靡全國，成為台灣人的共同回憶。行政院文化獎為台灣官方主辦等級最高的國家文化獎項，黃大師實至名歸。

雲林縣政府文化觀光處處長陳璧君表示，黃俊雄大師獲獎無數，對布袋戲貢獻良多，2021年底開始籌劃大師紀錄片耗時1年多，由黃大師的兒子黃立綱與黃鳳儀操刀，帶來不同視角的大師紀錄片，預計年後在台北舉辦紀錄片首映會，與更多戲迷見面。

縣長張麗善提到，縣政府積極延續雲林大師傳藝精神，推動植根計畫深入校園，現有70多所學校約1萬多名學生正在學習布袋戲，並積極打造「布袋戲傳習中心」，預計於2023年完工啟用。張麗善說，傳習中心能提供專業空間、聘請傳藝師資及典藏文史資源，讓傳統文化向下紮根，使傳習工作不斷電，並將布袋戲傳統文化與國際偶戲接軌，對推廣布袋戲傳統藝術及偶戲產業發展極具重要性。

▲雲林布袋戲人間國寶-黃俊雄大師。（圖／雲林縣政府提供）

▲雲林布袋戲人間國寶黃俊雄大師。（圖／雲林縣政府提供）

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