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最高等級文化獎出爐！「在電視前看史豔文」推手黃俊雄獲獎

▲▼文化部公布第42屆行政院文化獎得主名單，由「台灣小提琴之母」李淑德、「布袋戲人間國寶」黃俊雄、「當代劇場教育家」吳靜吉獲得。（圖／文化部提供）

▲文化部公布第42屆行政院文化獎得主名單，「布袋戲人間國寶」黃俊雄等人獲獎。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

行政院文化獎是我國「等級最高」國家文化獎項，文化部今（7）日公布第42屆得主名單，由「台灣小提琴之母」李淑德、「布袋戲人間國寶」黃俊雄、「當代劇場教育家」吳靜吉獲得。其中黃俊雄在70年代時，將傳統布袋戲改編為電視布袋戲，造成一股「在電視前看史豔文」炫風，也形成台灣人的共同回憶。

文化部長李永得恭喜三位得獎者並表示，三位受獎人分別於音樂教育、傳統藝術及表演藝術領域具輝煌成就，同時更主動向國際推廣灣藝術文化，使世人認識灣文化之美，對我國文化推廣及交流具深厚貢獻，獲獎實至名歸。

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其中「布袋戲國寶」黃俊雄1933年出生於雲林，14歲起隨父親黃海岱學習布袋戲，經歷內台戲、電影、電視時期，積極創新布袋戲表演方式與技術。19歲自組五洲園第三團，勇於嘗試布袋戲的改革，演出形式廣受好評，不僅在內台布袋戲嶄露光芒，1958年更以布袋戲電影《西遊記》參加法國坎城影展。

1970年起，黃俊雄將傳統布袋戲改編為電視布袋戲，掀起台灣電視布袋戲演藝高峰，其中《雲州大儒俠史豔文》更風靡全國，「在電視前看史豔文」也成為台灣人的共同回憶。

▲▼文化部公布第42屆行政院文化獎得主名單，由「台灣小提琴之母」李淑德、「布袋戲人間國寶」黃俊雄、「當代劇場教育家」吳靜吉獲得。（圖／文化部提供）

▲「台灣小提琴之母」李淑德，榮獲第42屆行政院文化獎。（圖／屏東縣政府文化處提供）

而「台灣小提琴之母」李淑德1929年出生於屏東，1957年赴美求學，並於1964年取得小提琴音樂碩士後回台任教，因深知人才培育的重要性，投入台灣弦樂教育超過50年。

她長年在全國各地奔走，主動尋找適於演奏小提琴的少年人才，耐心培育全台各地資賦優異的小提琴少年，培養出許多知名小提琴家與學者，對於台灣音樂發展及提升國際能見度具卓越貢獻，因而有「台灣小提琴之母」、「台灣弦樂教育的拓荒者」及「製造人才的人才」等稱號。 

另外，當代藝術教育家吳靜吉1939年出生於宜蘭，是教育工作者、文字創作者，也是表演藝術工作者、文化事務管理者。對當代劇場發展、文化藝術環境、藝文學術交流、表演藝術團隊經營等範疇皆有卓越貢獻成果，被譽為台灣文化的推手。

▲▼文化部公布第42屆行政院文化獎得主名單，由「台灣小提琴之母」李淑德、「布袋戲人間國寶」黃俊雄、「當代劇場教育家」吳靜吉獲得。（圖／文化部提供）

▲台灣文化推手吳靜吉，榮獲第42屆行政院文化獎。（圖／吳靜吉博士提供）

吳靜吉1977年與金士傑等人接手耕莘實驗劇團（後更名為蘭陵劇坊），將La MaMa實驗劇坊的經驗與訓練方法帶回台灣，融合東西方劇場元素與台北生活經驗，開創演員為主的劇場概念，對台灣當代劇場發展影響深遠。

吳靜吉將自己定位為「無圍牆的教育工作者」，協助各領域創造「創造力」，授課、演講、參與劇團，健全我國文化藝術環境事務，並開創偏鄉藝術教育，讓偏鄉兒童有權利接觸多元劇場、讓藝術變得可親可近。
 
文化部表示，行政院文化獎為我國官方主辦等級最高的國家文化獎項，藉以表揚我國傑出藝文人士的終身成就。其評審作業程序嚴謹，先以書面提名後進行書面初審，經至少3名評議委員書面初審同意，再提請評議會進行決審會議，經3分之2以上之委員出席及出席委員4分之3以上同意通過後，報請行政院長核定，頒獎典禮亦將邀請行政院長親自頒授文化獎章、證書及獎金予受獎人，以示尊崇。

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