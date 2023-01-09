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西螺福興宮偕農會、企業發起資助　警分局動員訪查勤務助冬令送暖

▲西螺福興宮冬令送暖活動，由西螺福興宮與西螺鎮公所、西螺警分局主辦，瑞春醬油、環陞貨運、農會、漢光農業、漢典食品等企業共同發起資助。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮冬令送暖活動，由西螺福興宮與西螺鎮公所、西螺警分局主辦，瑞春醬油、環陞貨運、農會、漢光農業、漢典食品等企業共同發起資助。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

西螺福興宮年度寒冬送暖不因疫情中斷，反在疫情期間更加致力照顧地方弱勢，每年由雲林縣警察局西螺分局基層的員警，在平時的巡邏、訪查勤務中記錄下地區弱勢進而鎮公所列冊後，由企業團體共同發起「冬令送暖」活動。今（9）日亦於活動中發出「西螺媽祖太平媽獎助學金」，鼓勵鄰近70餘校學生努力向學。

2023年西螺福興宮冬令送暖活動，由西螺福興宮與西螺鎮公所、西螺警分局主辦，瑞春醬油、環陞貨運、西螺鎮農會、漢光農業生技公司、晶品農產公司、漢典食品公司等企業團體，共同發起資助白米、醬油、乾糧、新鮮蔬果、年菜禮盒等物資，透過西螺分局協助發送給轄區內需要幫助的家庭。

▲西螺福興宮冬令送暖活動，由西螺福興宮與西螺鎮公所、西螺警分局主辦，瑞春醬油、環陞貨運、農會、漢光農業、漢典食品等企業共同發起資助。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮冬令送暖，瑞春醬油、環陞貨運、西螺鎮農會、漢光農業、漢典食品等企業共同發起物資捐助。（圖／記者蔡佩旻攝）

除此之外，西螺福興宮每年均提供西螺、崙背、二崙、莿桐、林內以及二水、北斗、竹塘、埤頭、溪州等橫跨雲林、彰化兩縣的10個鄉鎮學童申請「西螺媽祖太平媽獎助學金」，鼓勵70餘所學校的學童努力向學，並於今日活動中頒發。

▲西螺福興宮冬令送暖活動，由西螺福興宮與西螺鎮公所、西螺警分局主辦，瑞春醬油、環陞貨運、農會、漢光農業、漢典食品等企業共同發起資助。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮獎學金在農曆年前獎勵品學兼優學童。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺鎮長廖秋萍表示，感謝西螺福興宮發起冬令救濟活動與發放太平媽獎助學金，感謝地方企業大力協助讓地方弱勢團體、邊緣戶與需要幫助的鄉親可以過好年，對於用功讀書的學子太平媽也發放獎助學金給予鼓勵，若有公所能助力之處必如媽祖慈悲為懷的心情持續善循環，即不遺餘力共襄盛舉。

▲西螺福興宮冬令送暖活動，由西螺福興宮與西螺鎮公所、西螺警分局主辦，瑞春醬油、環陞貨運、農會、漢光農業、漢典食品等企業共同發起資助。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲孩子們領到紅包，開心地眼睛都笑瞇了。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，西螺福興宮長期辦理公益慈善事業，每農曆年前的寒冬送暖，都是承蒙社會各界善心捐贈物資，讓受贈的民眾可以感受到社會的善心與暖意。為發揚太平媽的慈愛精神福興宮設立獎助學金，希望可以拋磚引玉，讓更多人能加入關懷孩童的行列，讓孩子們就學的路上更能安心無憂。

▲西螺福興宮冬令送暖活動，由西螺福興宮與西螺鎮公所、西螺警分局主辦，瑞春醬油、環陞貨運、農會、漢光農業、漢典食品等企業共同發起資助。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮冬令送暖活動，每年由西螺警分局基層的員警在平時的巡邏、訪查勤務中記錄下地區弱勢進而在鎮公所列冊後，分發物資並將物資在勤務空擋協助運贈，緊繫警民情感。（圖／記者蔡佩旻攝）

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