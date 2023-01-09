　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

睽違2年敲碗期待　「留存雲林之美」攝影徵件最高獎金2.5萬

▲今年呼應全國民眾及愛好攝影拍照的朋友敲碗期待需求，再次舉辦「人文」、「自然」、「建築」等3個組別的雲林攝影比賽-留存雲林之美，每組首獎獎金新台幣2萬5000元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府今年呼應全國民眾及愛好攝影拍照的朋友敲碗期待需求，再次舉辦「人文」、「自然」、「建築」等3個組別的雲林攝影比賽-留存雲林之美，每組首獎獎金新台幣2萬5000元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府廣宣行銷文化觀光擺脫疫情受限，睽違2年在遊客及攝影好手的敲碗期待下，再次舉辦「雲林攝影比賽-留存雲林之美」，即日起開放徵件至2023年5月31日止，同時攜手雲林縣攝影協會創立40週年舉辦「璀璨40聚焦雲林」全國性攝影活動，總獎金共高達33萬元，歡迎愛好攝影拍照的民眾踴躍報名參賽。

雲林縣長張麗善指出，雲林無論是山線、海線、或者平原，都有讓人讚嘆的自然豐富生態美景，甚至隱藏版私房秘境、巷弄美食和宗教朝聖等，別有一番風味的人文風情。縣政府也透過攝影比賽的舉辦，與全國鄉親共享雲林的美與好，以及挖掘隱藏版的私房秘境及美食，2020年攝影比賽徵件作品較前次成長3倍，雲林幸福構圖可說是佳評如潮。

縣長張麗善表示，今年呼應全國民眾及愛好攝影拍照的朋友敲碗期待需求，再次舉辦「人文」、「自然」、「建築」等3個組別的雲林攝影比賽-留存雲林之美，每組首獎獎金新台幣2萬5000元、第2名新台幣1萬2000元、第3名新台幣8000元，以及佳作數名，即日起開放徵件報名，不分年齡、國籍，也不需繳交報名費，參賽作品相關規定及報名請至網址

另，雲林縣攝影學會創立40週年，辦理全國性不限題材的「璀璨40聚焦雲林-雲林縣攝影學會 2023影展」，金牌獎一名獎金5萬元、銀牌獎二名獎金新台幣2萬元、銅牌獎三名獎金新台幣1萬元、優選獎15名每位獎金新台幣2仟元，以及佳作50名，即日(1/9)起開放投件至2023年5月31日，參賽作品相關規定及報名請至雲林攝影學會共享雲端查詢及下載。

文觀處長陳璧君表示，後疫情新生活，攝影比賽活動期間適逢農曆春節到來，溫馨推薦縣內知名十大打卡景點、十大秘境，以及雲林十大美食，還有過年遊客喜歡前往宮寺廟拜拜，求平安順利的全台唯一宗教路線的大眾運輸台灣好行「與神同行 平安隨行」，體驗雲林有別以往的觀光潛力，更以鏡頭捕捉心目中觸動的雲林美景。

 ►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►西螺福興宮偕農會、企業發起資助　警分局動員訪查勤務助冬令送暖

►如披上薄紗般灰濛濛　斗六空品AQI159紅色警示

►雲林元長、台西2雞場確診H5N1禽流感　緊急撲殺1.6萬隻黑羽土雞

►西螺福興宮太平媽聯名台灣吧「黑啤 BEERU」　新春發送開運紅包

►小男童1封信求來的屋變空地　鄉民代表點出關鍵：1家5口無收入

ET快訊
快訊／出任不到一年　滙豐台灣董事長陳紹宗請辭
快訊／富邦悍將教練團　完整陣容公布
快訊／又1人被押！　賄選案情擴大
提前開放領新鈔！　指定ATM一次看
「結婚一定要辦婚宴！」人妻揭中肯原因：像流水席就是暗示
柯震東破相縫30針！　無人機意外傷勢曝
快訊／蘇伊士運河又卡船！　貨輪滿載擱淺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

提升大溪薑母島救災動能　中央與地方實施火災搶救演練

全國僅7位教授獲獎！元智邱天隆獲頒「傑出電機工程教授」

台東部落節電同樂會冬季最終場　鹿野和平部落圓滿落幕

春節連假長達10天　台東縣長照服務不打烊

「淨海聯盟」清理海洋垃圾　維護綠島珊瑚之美

大學「自主學習」夯　中央大學率先推動「微課程」制度成果豐

家家慶有餘！春節年菜多到吃不完　營養師分享保存5妙招

茹素者可吃的溫暖咖哩　嘉義市印度餐廳怕辣也能享用

睽違2年敲碗期待　「留存雲林之美」攝影徵件最高獎金2.5萬

「做中學、學中做」　環球科大幼保系舉辦兒童劇場大獲讚賞

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

猴子都愛去機車行改車 竟遇本尊淡定坐屋頂XD

三寶女騎士馬路「鬼切迴轉」　砂石車視線死角起步就擊落

媽見滿地用過的衛生棉　調皮汪腳摀臉：不是我

汪小菲再宣戰...深夜直播飆髒話 2度收「大S律師函」狂罵：真噁心

飼育員忙打掃海龜求刷背　擼一次不夠推走又游回來

提升大溪薑母島救災動能　中央與地方實施火災搶救演練

全國僅7位教授獲獎！元智邱天隆獲頒「傑出電機工程教授」

台東部落節電同樂會冬季最終場　鹿野和平部落圓滿落幕

春節連假長達10天　台東縣長照服務不打烊

「淨海聯盟」清理海洋垃圾　維護綠島珊瑚之美

大學「自主學習」夯　中央大學率先推動「微課程」制度成果豐

家家慶有餘！春節年菜多到吃不完　營養師分享保存5妙招

茹素者可吃的溫暖咖哩　嘉義市印度餐廳怕辣也能享用

睽違2年敲碗期待　「留存雲林之美」攝影徵件最高獎金2.5萬

「做中學、學中做」　環球科大幼保系舉辦兒童劇場大獲讚賞

立委陳玉珍警官姊夫蔡其豪假「侍親」真監工　懲戒法院判記過兩次

提升大溪薑母島救災動能　中央與地方實施火災搶救演練

全國僅7位教授獲獎！元智邱天隆獲頒「傑出電機工程教授」

酸蘇貞昌行政能力差　王世堅：前天下台「吳怡農就能當選」

江蘇四口滅門血案死者最小17歲　再婚女婿鬧離婚要錢不成行兇

出任不到一年　滙豐台灣董事長陳紹宗請辭！

罐罐太少去告狀！喵「抱地母娘娘」耳邊講悄悄話　媽笑：快下來

台東部落節電同樂會冬季最終場　鹿野和平部落圓滿落幕

北宜公路施工單線管制　廂型車減速遭追撞！19歲騎士擦挫傷

帶小三趴趴走還到大陸買春　工程師怨「只做一次就叫我穿衣服」

隔2CM摸頭！柴犬傻等手降落 呆萌微笑融化49萬人：好可愛

地方熱門新聞

小三通第二天　金門檢出8人陽性

台水抽水站爆管大淹水和停水　張善政重視

最壞示範！帶幼子逛商場竟偷公仔

屏東發放105萬給弱勢家庭　上千戶受惠

男子凌晨因「卡戒」求助南消

新北首創「五類動物」基礎飼養指引

菜價漲！　呂淑真上任新職首要功課

112年後備軍人晉任暨幹部表揚

台南新營區復興路民宅火警

台南市公布批酒駕累犯12人上榜

富基漁港推年菜海鮮組　迎春大啖海鮮討吉利

潮州公所春節慰問潮州消防分隊　打火弟兄揪甘心

竹市消防人員超勤上限調高

永康就業中心福氣御守過新年

更多熱門

相關新聞

環球科大幼保系舉辦兒童劇場　大獲讚賞

環球科大幼保系舉辦兒童劇場　大獲讚賞

環球科技大學幼兒保育系在范玉美主任的帶領下，教師們積極投入幼兒產業人才的培育，並增加學生與業界的互動機會，為呈現學生專業所學，並融合趣味性及教育意涵，於日前舉辦兒童劇場「海洋生病了」公演活動，由大四生集體創作，以「海洋環境保育」為主題，邀請在地幼兒園與家長參加大獲讚賞。

西螺福興宮發起資助　警分局動員助冬令送暖

西螺福興宮發起資助　警分局動員助冬令送暖

雲梯車驚現校園　原來是為了消防節防火宣導

雲梯車驚現校園　原來是為了消防節防火宣導

斗六茂谷柑節暨年貨市集登場

斗六茂谷柑節暨年貨市集登場

西螺福興宮與台灣吧　新春發送聯名紅包

西螺福興宮與台灣吧　新春發送聯名紅包

關鍵字：

攝影比賽雲林縣政府文化觀光處雲林徵件雲林之美

讀者迴響

熱門新聞

柯震東爆意外！臉部嚴重破相

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

流水席人妻再開副本　嗆未來夫家噁心

流水席人妻自稱「輔大陳若儀」身份遭起底

戴資穎拚大馬賽第5冠遇傻眼狀況

8點檔女星0收入跑外送！酒店經理「邀下海陪酒」

TOYOTA將推不用50萬跨界休旅車！

星光2班戴安娜半變性手術「切除乳房」

今晚全台有雨！　下波恐寒流急凍3天

為何娶小甜甜？小13歲老公「3傻眼原因」全場尷尬

12生肖2023運勢曝！命理師：這3類人鴻運當頭

丟丟妹超短上衣露小蠻腰現身法院　親吐離婚進度

「等繼承爸媽房產」丟臉嗎　全場驚見財力：躺平了

雷／《全明星4》總冠軍出爐！江宏傑抱他激動大哭

好市多濃湯喝到牙齒　牙醫曝真相

更多

最夯影音

更多
品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備
王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面