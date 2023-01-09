睽違2年敲碗期待　「留存雲林之美」攝影徵件最高獎金2.5萬

▲雲林縣政府今年呼應全國民眾及愛好攝影拍照的朋友敲碗期待需求，再次舉辦「人文」、「自然」、「建築」等3個組別的雲林攝影比賽-留存雲林之美，每組首獎獎金新台幣2萬5000元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府廣宣行銷文化觀光擺脫疫情受限，睽違2年在遊客及攝影好手的敲碗期待下，再次舉辦「雲林攝影比賽-留存雲林之美」，即日起開放徵件至2023年5月31日止，同時攜手雲林縣攝影協會創立40週年舉辦「璀璨40聚焦雲林」全國性攝影活動，總獎金共高達33萬元，歡迎愛好攝影拍照的民眾踴躍報名參賽。

雲林縣長張麗善指出，雲林無論是山線、海線、或者平原，都有讓人讚嘆的自然豐富生態美景，甚至隱藏版私房秘境、巷弄美食和宗教朝聖等，別有一番風味的人文風情。縣政府也透過攝影比賽的舉辦，與全國鄉親共享雲林的美與好，以及挖掘隱藏版的私房秘境及美食，2020年攝影比賽徵件作品較前次成長3倍，雲林幸福構圖可說是佳評如潮。

縣長張麗善表示，今年呼應全國民眾及愛好攝影拍照的朋友敲碗期待需求，再次舉辦「人文」、「自然」、「建築」等3個組別的雲林攝影比賽-留存雲林之美，每組首獎獎金新台幣2萬5000元、第2名新台幣1萬2000元、第3名新台幣8000元，以及佳作數名，即日起開放徵件報名，不分年齡、國籍，也不需繳交報名費，參賽作品相關規定及報名請至網址。

另，雲林縣攝影學會創立40週年，辦理全國性不限題材的「璀璨40聚焦雲林-雲林縣攝影學會 2023影展」，金牌獎一名獎金5萬元、銀牌獎二名獎金新台幣2萬元、銅牌獎三名獎金新台幣1萬元、優選獎15名每位獎金新台幣2仟元，以及佳作50名，即日(1/9)起開放投件至2023年5月31日，參賽作品相關規定及報名請至雲林攝影學會共享雲端查詢及下載。

文觀處長陳璧君表示，後疫情新生活，攝影比賽活動期間適逢農曆春節到來，溫馨推薦縣內知名十大打卡景點、十大秘境，以及雲林十大美食，還有過年遊客喜歡前往宮寺廟拜拜，求平安順利的全台唯一宗教路線的大眾運輸台灣好行「與神同行 平安隨行」，體驗雲林有別以往的觀光潛力，更以鏡頭捕捉心目中觸動的雲林美景。