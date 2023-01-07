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校園驚見雲梯車！　原來是為了消防節防火宣導

▲119消防節防火宣導週，雲梯車進入校園防災演練。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲119消防節防火宣導週，雲梯車進入麥寮鄉橋頭國小校園進行防災演練。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「防火安全，你我有責」逢119消防節防火宣導週，台塑石化消防組今（7）日結合雲林縣消防局辦理麥寮鄉橋頭國小防火宣導活動，並規劃當天進行教導「建構不易起火且易於避難的空間」，藉由本次活動，提升學童防火防災觀念及自救的能力，廣泛宣導防火防災的重要性。

活動中設置「建構不易起火且易於避難的空間」由雲林縣消防局第三大隊北五分隊義消擔任各站講師，運用消防專業訓練習得知識以及現場實際救災經驗教導傳授於學童，並邀請全體師生進入消防與救護的知識領域。

麥寮鄉橋頭國小校長陳仕祥親自帶領小朋友體驗室內消防栓使用及滅火器實地操作外，還有濃煙體驗「小火快逃，濃煙關門」及「迷你屋濃煙觀察箱」、「連動式住宅用火災警報器」、「防範一氧化碳中毒宣導」與塑化消防隊雲梯車搭乘以及環保署環境事故技術小組麥寮隊介紹各類防毒防護用具等。

▲119消防節防火宣導週，雲梯車進入校園防災演練。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲119消防節防火宣導週，雲梯車進入麥寮鄉橋頭國小校園進行防災演練。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

此外，防火宣導隊員詳細介紹火災發生緊急應變，與麥寮鄉公所準備眾多宣導品等項目，並由校長帶領小朋友們共同闖關宣導，期望能使小朋友印象深刻、強化自我防火及防災觀念，減少生命財產損失，讓每位小朋友來體驗一日消防員大作戰。

第三大隊大隊長陳岳謄表示，此次「建構不易起火且易於避難的空間」在事故發生前的預防就應該開始防火了，消防節防火宣導週工作應往下紮根，一個小動作冷靜的判斷就有可能爭取存活的機會，並從小開始為小朋友提供正確的防火相關知識，過程務必講求安全，期待為小朋友留下美好回憶。

陳岳謄強調，在此宣導民眾用電應牢記「5不1沒有」，「用電不超過負載」、「電線不綑綁折損」、「插頭插頭不潮溼污損」、「電源插座不用不插」、「電器周圍不放可燃物」、「沒有商品安全標章(CNS)的電器不用」。

▲119消防節防火宣導週，雲梯車進入校園防災演練。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台塑石化消防組今（7）日結合雲林縣消防局辦理麥寮鄉橋頭國小防火宣導活動，並由第三大隊北五分隊義消擔任各站講師。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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防火宣導雲林麥寮鄉橋頭國小消防節

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