弱勢女學生全身骨折躺床過年　暖警轉介基金會伸援手贈急難金

▲南投分局員警主動發掘弱勢，轉介張榮發慈善基金會提供扶助。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市弱勢家庭學生李小妹因意外導致全身多處骨折、無法行走，今年不但得躺在床上過年，家庭經濟更是陷入困境；南投警分局半山派出所警員李宥鋐、所長林靖威得知情況後，立即通報分局協助轉介「張榮發慈善基金會」，日前前往致贈急難金和過年物資，助李小妹和家人度過難關。

南投分局指出，行政院頒定強化社會安全網第二期計畫，積極布建社會福利服務中心，整合社會救助與福利服務，而派出所即屬於其中一環；半山所警員李宥鋐擔任警勤區員警，負責犯罪預防、社會治安調查及為民服務等工作，日前於勤務中得知轄內李姓女同學因發生意外，導致全身多處骨折而需長期間治療，更無法自己正常行走，目前只能待在床上度過新年。

經李宥鋐報告林靖威後，2人旋即前往關懷其家庭狀況，發現李母為了全力照顧女兒，不得不辭去月入2萬多元之工作，而治療所需醫療費用高達數十萬元，全家經濟來源目前僅靠父親工作支撐，生活頓時陷入困境，林靖威隨即經由分局協助轉介「張榮發慈善基金會」。

張榮發基金會專員夏塘昱、南投分局巡官黃鴻智於4日將新年禮盒、白米2袋等物資送往其家中，後續並將由該基金會發放急難補助金；分局長潘仕能嘉許道，警員落實勤區訪查工作，主動發現社區民眾需求並轉介慈善基金會提供協助，宛如雪中送炭，足為警界表率。