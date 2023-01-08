電氣工會送愛關懷　助弱勢過好年

▲台南市勞工局攜手再前往新營區、楠西區、玉井區及新化區公所發放愛心物資及紅包給200戶弱勢家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆春節將至，為達成黃偉哲市長建立「希望家園」施政目標，台南市勞工局連結工會資源關懷弱勢勞工家庭，其中台南市電氣業職業工會繼上月辦「冬季溫馨送愛關懷活動」發送紅包與愛心物資給職災及弱勢家庭，8日與勞工局攜手再前往新營區、楠西區、玉井區及新化區公所發放愛心物資及紅包給200戶弱勢家庭。

台南市長黃偉哲對台南市電氣業職業工會於農曆年前贈送愛心物資給弱勢家庭的暖心善行給予極大的肯定。

今天的送愛關懷活動，是由台南市電氣業職業工會熱心公益的會員集結愛心物資，每戶發給紅包1500元、白米1包及農民曆1本，於新營區、楠西區、玉井區及新化區4區的區公所各發放50戶，共計200戶，由杜文寶理事長率領工會團隊與區公所一同發放給弱勢民眾，現場發放團隊熱情的問候與關懷，讓拿到愛心物資的民眾感受到溫暖，頻頻表示感謝，另也對工會熱心投入公益領域感到敬佩。

台南市電氣業職業工會長期參與勞工局「做工行善團」弱勢房屋修繕服務，修繕志工將老舊的電線汰換避免電線走火、替無廁所的案家埋設化糞池並裝設衛浴設備、安裝廚具及流理台、裝設黃偉哲市長募集的偵煙型火災警報器等，細膩的工法完全不馬虎，讓案家居住安全有保障。

王鑫基局長表示，真的很感謝台南市電氣業職業工會的幫忙，讓弱勢家庭居住安全無虞，又年年發起歲末年終溫馨送愛關懷活動，可謂是熱心公益不落人後，尤其是看到工會團隊成員在服務的過程中，滿懷熱忱的衝勁，以及面帶笑容散發出助人的成就感，真心又暖心的善行令人動容，感謝他們讓台南市「希望家園」充滿愛與溫情。