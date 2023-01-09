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松益發建築集團慈善晚會　廣邀藝人網紅做公益！

松益發建築集團慈善晚會，廣邀藝人網紅做公益！（圖／業者提供）

圖、文／松益發建築團隊提供

後疫情時代來臨，景氣逐漸回穩，但慈善機構及弱勢團體依然身處寒冬，迎來捐款下降、活動停擺、物資缺乏三大危機。松益發建築集團在專注打造好建築之餘，更不忘「取之於社會，用之於社會」的初心，於1/7週六晚間舉辦「慈善之夜．星光PARTY」活動，並當場捐贈100萬元予高雄市政府社會局，讓其運用於公益社福團體，為獨居的長輩以及弱勢團體盡一份心力。

松益發建設、松贏地產從石材業者跨足地產建設領域，歷經十年時間打磨，成就如今發光發亮的松益發建築集團，秉持建築美學、專業專注、定義美好的原則，以自住者的心態出發，打造內外皆美，友善宜居的美好建築。除了目前已經完工的「微笑世界」、「微笑之墅」案外，於去年底更在高雄捷運O9站生活圈購入一塊土地，未來將規劃3~4房的精品建築，敬請拭目以待。

不僅在建築本業上穩步踏實，在社會公益上，松益發更是期望能夠拋磚引玉，透過籌辦慈善晚會，引發社會正面力量，讓各大企業、民眾關注慈善議題，並盡己之能熱情響應。這次於1/7舉辦的「慈善之夜．星光PARTY」，主題為「愛有你，愛由我，燃起熱情，慈善無界」，晚會於松益發建築集團新落成建案「微笑世界」巴洛克美學空間舉行，現場請到知名主持人楊千霈、金曲女神孫盛希到場共襄盛舉，年度品牌代言人郭雪芙亦透過影片支持參與，當晚還有Peipei、Alyshia、Lynne等人氣DJ帶來的時尚TOP DJ秀，用熱情點燃冬夜，嗨翻全場。松益發更廣邀嘉賓，與百位網紅一起熱心做公益，用愛心迎接最完美的2023年。

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