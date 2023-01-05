最暖新年禮買二送一　頂新和德「愛的GOOD力」助弱勢過寒冬

▲《富貴滿堂新春禮盒》。（圖／高雄慈暉關懷學園提供）



文／頂新和德文教基金會提供

為協助全台公益團體有更多銷售愛心商品的機會，頂新和德文教基金會自2021年起打造「愛的GOOD力」公益行銷平台，提供免費上架的管道和行銷資源宣傳，並邀請大眾一起購買支撐社會弱勢。愛心送禮過新年，即日起至2/5前在「愛的GOOD力」平台購買新春禮盒，包含慈暉關懷學園的《富貴滿堂新春禮盒》、甘樂文創《吃好點》茶點禮盒、勝利廚房的《辛甘香辣醬》，基金會加碼送限量好禮，買愈多送愈多！

▲《吃好點》茶點禮盒。（圖／甘樂文創提供）

來自新住民家庭，15歲的阿銘(化名)觸法網犯下竊盜事件，和被安置在高雄慈暉學園的180位非行少年一樣，都有著令人鼻酸的故事，家庭失能讓這群孩子被迫走向蹺家、輟學、吸毒、幫派這條危險的路，還好有慈暉學園為他們擋風遮雨，暫時替代原生家庭成為避風港。

新年期間推出的《富貴滿堂新春禮盒》也蘊藏著阿銘的一份心力，這款由慈暉學園旗下「蘋果綠烘焙坊」首度推出由南棗核桃糕和牛軋糖組成的禮盒，是學園老師與孩子一同研發生產，在研發過程中，孩子們有很多創意，包括梅子口味、桔子口味、櫻花蝦口味…等，製作的成品不是太軟就是太硬，實驗將近30多次，一再的失敗讓孩子很挫折，幾乎快要放棄，最後終於製作出好吃的成品。

促進身障者就業的「勝利廚房」，曾與全聯合作販售烘焙商品，在台北還開有實體餐廳，也是全國第一家以高規央廚提供多元身心障礙者就業的社會企業，《辛甘香辣醬》是明星商品之一，曾獲公部門採購為貴賓的伴手禮。

▲《辛甘香辣醬》。（圖／勝利廚房提供）



「甘樂文創」在新北市三峽地區長期陪伴高關懷、低學習成就的孩子，為了社區支持系統永續發展，開設「甘樂食堂」和「禾乃川國產豆製所」已經成為三峽老街新地標。這次合作的《吃好點》茶點禮盒嚴選台灣小農黑豆和黃豆烘烤製作，是美味涮嘴又健康的好選擇。

即日起至2/5止，在「愛的GOOD力」公益行銷平台購買《富貴滿堂新春禮盒》、《吃好點》茶點禮盒或《辛甘香辣醬大罐》，享有買二送一優惠，隨機贈送《鴻兔富貴黃金豆手工餅乾禮盒》、《香香豆纖營養餅》、《辛甘香辣醬小罐》任一款，優惠活動詳情請洽官網：https://reurl.cc/Qb0Y75