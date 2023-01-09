台南市勞工局結合市級總工會　致贈弱勢職災勞工家庭慰問金

▲台南市勞工局長王鑫基與台南市總工會理事長陳水林等人，一起前往4位職災弱勢勞工家庭訪視關懷，共致贈6萬元之慰問金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局結合5個市級總工會，針對家境困苦又遭逢職災事故勞工，將台南市關子嶺勞工育樂中心委外經營管理的提撥回饋金，做為勞工團體發展基金，運用此基金協助生活陷入困境之弱勢職災勞工家庭。

9日由勞工局長王鑫基與台南市總工會理事長陳水林、大台南總工會監事會召集人沈坤海、台南市產業總工會理事長宋照濱、台南市職業總工會秘書長吳允昌、台南市職業工會總工會副理事長陳宜安等代表，一起前往4位職災弱勢勞工家庭訪視關懷，共致贈6萬元之慰問金，將黃偉哲市長的施政理念「希望家園」用溫暖開枝散葉。

9日首站來到仁德區，21歲陳姓勞工因需負擔家計，高中畢業後沒有繼續升學，目前做搭鐵厝學徒，於2022年12月1日工作中不慎墜落，造成左手腕骨折，雇主尚未職災補償，案家目前僅靠案父擔任臨時工的不穩定收入維生，家中案母領有身障輕度手冊，左手掌因曾受傷無力握物，案弟亦為身障者無法就業，案家需負擔房貸、生活費用，經濟壓力沉重。

永康區43歲呂姓勞工領有身障輕度手冊，2022年11月5日擔任清潔工時，工作跌倒，導致脊椎損傷，於奇美醫院住院治療後返家休養，目前須以助行器協助行走，每周一~六由居服員到宅進行長照服務，案弟擔任清潔工，每月薪資微薄，案家需負擔房租、住院費用、看護費用等龐大開銷，經濟壓力沉重，急需提供經濟協助，協助職災勞工度過生活困境。

永康區37歲魏姓勞工於鋁工廠擔任作業員，於2022年2月18日中午外出用餐時發生交通事故，傷及頸椎及神經，送往安南醫院救治，住院一個多月，目前身體狀況仍無法自行外出移動，需持續由復康巴士接送至醫院進行復健。案主租屋而居，為單親家庭，育有一名9歲兒，因案主受傷已送往寄養家庭安置，故案主目前獨居。案主為社會局列冊中低收入戶，又因職災事故受傷嚴重，無疑雪上加霜，經濟壓力沉重，需外界提供協助。

柳營區50歲李姓勞工於2019年8月上班途中車禍導致腰椎粉碎性骨折並傷及神經，造成行動不便，持續復健，近日卻被診斷罹患口腔癌而入院治療，領有身障手冊。案主獨自撫養一名就讀高中子女，家中還有祖母及其他孫子，照顧壓力由案母一肩承擔。案主收入中斷，家中負擔加重，故轉介提供經濟協助。

勞工局王鑫基局長表示，職業災害所導致的死亡、失能或傷病，往往造成罹災勞工或家屬心中永遠的哀痛，並面臨全家生活頓失倚靠、身體復原及重返職場之種種問題，因此，針對職災勞工家庭所面臨之困境，勞工局指派職災個案管理員主動協助，提供有關職災法令及權益諮詢、心理支持、經濟補助等協助。

勞工局局長王鑫基特別感謝台南市5個市級總工會，願意協力共同提供職災慰問的服務，也呼籲事業單位要提供安全的工作環境，勞工朋友從事工作，包括通勤之交通行車安全都要注意，避免職災事件發生。民眾若有職災勞工相關權益或需協助事項，可洽諮詢專線06-6377337民治市政中心；06-2991111＃8535、8538、1036永華市政中心職災個管員。