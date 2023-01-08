新手飼主快速入門　新北首創「五類動物」基礎飼養指引

▲新北首創「鳥、兔、蛇、龜、鼠」基礎飼養指引。（圖／新北市動保處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處為因應市民需求，邀集愛兔協會、愛鼠協會、台北市立動物園、師範大學、台灣大學專家學者及動保團體，共同研擬鳥、兔、蛇、龜、鼠10項基礎飼養指引，期能讓新手飼主快速入門，讓每隻寵物都能得到妥善照顧；動保處表示，鳥、兔、蛇、龜、鼠基礎飼養指引已公布在「新北市動保處」官網。

近幾年，民眾開始飼養犬貓以外動物，其中又以飼養鳥、兔、蛇、龜、鼠居多，新北市動保處率全國之先制定基礎飼養指引，內容包含飼養評估、生活環境、飲食須知、行為觀察、活動與社交、外出活動防護、基本照護須知、生育控制、疾病預防及照護、老年照護等10項基礎飼養知識，讓飼主在飼養前先對寵物有基本認識，再針對寵物習性及可以提供的飼養空間詳加評估，確認可以做好飼主應盡責任時，才可以飼養寵物。

臺北市立動物園彭仁隆博士表示，飼養寵物應提供符合寵物食性且營養均衡的食材，提供24小時無虞乾淨水源；細心觀察寵物的進食、活動狀況，依照寵物特性，給予適度與同類或異類接觸機會，並避免受到掠食者危害；外出活動應準備堅固外出籠及外出繩，避免脫逃，籠內要有保暖、防風及遮蔭防曬等裝備。

台灣愛兔協會林樵組長指出，寵物兔生育應予控制，避免過度繁殖，造成飼養空間擁擠，影響生活品質，並以牧草為主食，佐以飼料及少量蔬菜，根莖類食用過多，會有脹氣現象；寵物懷孕或哺乳期應注意營養補充，包含蛋白質攝取提升、鈣粉補充等。師大林思民教授提醒，寵物需定期體重監測、排泄物檢查、進食量確認，精神或食慾不佳、飛行或移動姿勢異常，都是動物不舒服的徵兆，飼主可以依據這幾點作為觀察。

新北市動保處長楊淑方呼籲，寵物飼養前應做疾病篩檢，確保無人畜共通傳染病，寵物進入高齡期後，其身體機能開始下降，飛不遠，攀爬動作也變得緩慢，食量下降，毛變少，飼主除需要提供舒適環境及營養食物，更需要定期帶去動物醫院做健康檢查，呼籲民眾飼養前務必審慎考量自身能力，並且用心照顧毛寶貝一生。

【更多新聞】

►視察基隆師生1人發放2劑快篩 謝國樑籲隨時注意健康狀況

►改善髒亂打造乾淨家園三大措施 謝國樑籲維護基隆市容整潔

►新北兔吉利來！石門富基漁港推年菜 迎春大啖海鮮討吉利

►基隆暖暖親子館「快閃童樂繪」 小愛爸爸謝國樑壓軸現身說故事