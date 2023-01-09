主持尾牙笑「同事喪母」白目女同事慘了！全場炸鍋：被告剛好

▲尾牙示意圖。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

看完事發經過，底下幾乎清一色支持開告！有網友表示，最近公司辦尾牙，抽頭獎時出現2個人選，老闆便提議猜拳決定得主，結果主持同事竟拿猜贏者的私事開玩笑，調侃猜輸者「到底是哭什麼啦，難不成跟b一樣家裡死媽媽了嗎？」讓網友紛紛看傻，「也太白目，活該被告」、「怎麼有這種無腦的人？」

這位網友在Dcard發文「第一次參加尷尬尾牙」，說公司尾牙抽獎時，是公司同事（文中稱為A）和一位飯店主持人負責抽，所以就有2位同事成為頭獎人選（文中稱為B、C），老闆就決定猜拳定生死。當時C猜輸了，就開玩笑地做出假哭的動作，不過仍收到老闆的6千元安慰獎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

等到猜贏的B上台領頭獎時，A卻突然脫口「C到底是哭什麼啦？難不成跟B一樣家裡死媽媽了嗎？」這讓全場都愣住，因為整個公司都知道，該位同事請了很長的假，就是在照顧家人病情，面對家人不幸過世，還因此去看心理醫生，甚至醫生還是老闆親自介紹的。

▲主持同事把尾牙氣氛搞得很尷尬。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

聽到該句「調侃」的B同事，就忍不住在台上哭起來，沒想到A完全不會閱讀空氣，「很白目說不要假哭啦什麼，你是不是男人什麼的，我都不敢嫁你了。」直到老闆直接在台上大聲喝止，A才後知後覺自己「玩笑」開大了，趕緊裝無辜直呼，「對不起、對不起，我不是故意的！」

但道歉為時已晚，B在台上越哭越傷心，回到台下也是止不住淚水，眼見A把整個氣氛搞得很尷尬，接下來的活動也被迫暫停。原PO透露，這件事連公司高層都表示不滿，B則求助公司法律部門，打算對A提告，「我是希望可以告成啦！畢竟有些人沒有經過教訓，是學不乖啦！」他文中也指出，A平常在公司就很愛開男同事玩笑，看似無心但常讓人不爽。

看到貼文後，其他網友紛紛力挺B同事提告，「有夠白目==，出社會還不會看別人臉色，真的是只能讓社會教她道理」、「B情緒都不好到看醫生治療，可能才剛慢慢轉好，又被A在全公司面前當笑話提出來，被告真的剛好而已，她的名聲順便一起爛下去，希望可以還給B一個正式的賠償跟尊重」、「好希望能看到這種人被告時，哭得一把鼻涕一把眼淚的樣子」、「自以為幽默的人還真的到處都是。」