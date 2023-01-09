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用8年才知道！iPhone「同時壓2鍵」能自救　網曝超驚人：嚇爛

▲▼iPhone更新iOS16。（圖／記者許力方攝）

▲iPhone有超多隱藏功能。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

iPhone有不少隱藏功能，即使是多年果粉也不見得能全數列出。就有一位女網友表示，她用了8年iPhone才發現，長按「音量+」和「鎖螢幕鍵」，就會跳出SOS緊急服務，進入自動倒數5秒並狂響超大警報聲。話題引發討論，「我還真的不知道！長姿勢（知識）」、「好酷！第一次知道。」

這位女網友在Dcard發文「用了iPhone八年後才發現的功能」，文中表示「原來長按音量加鍵和鎖螢幕鍵，SOS緊急服務會自動倒數五秒加狂響超大聲的警報，如果在外面發生危險，可以用這招馬上讓人注意到自己的情況耶！」不過畢竟是第一次知道，原PO也不曉得5秒倒數完會怎麼樣，「我猜是不是就是警報會不間斷的狂響而已？有人有用過嗎？」

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原PO也好奇查詢，並貼出官方說明「使用『SOS 緊急服務』撥打電話時，iPhone會自動撥打當地的緊急電話號碼。」另外，也可以自行加入緊急聯絡人，「在緊急通話結束後，iPhone會發送訊息通知你的緊急聯絡人，除非你選擇取消這項功能。iPhone會傳送你目前的位置，而且在你進入SOS模式一段時間內，只要你的位置有所變更，你的緊急聯絡人就會收到更新資訊。」

▲iPhone,apple,手機。（圖／pexels）

▲iPhone用了8年，原PO才知道2個按鍵能「自救」。（示意圖／pexels）

值得注意的是，倒數加上響警示音的功能只有iPhone 8之後的機型才有（設定處的SOS緊急服務中，倒數計時警告聲功能要是打開的狀態）；iPhone 7之前則為「快速按下側邊（或頂端）按鈕五次，『緊急服務電話』滑桿便會顯示。」

貼文一出，許多人直呼長知識，「平常都會按到那兩個鍵截圖，不知道長按會觸發緊急服務，學到了。」還有用戶納悶，「長按加鍵和鎖螢幕鍵，不是關機的意思嗎？」有網友則解答，「就算出現這個畫面（關機畫面），還是是要一直按著關機鍵和音量鍵，倒數5秒的時候，就會有聲音了。」

話題還釣出大票苦主，哭笑不得地說，「有一次下課睡覺，手壓到音量鍵，桌子突起的邊邊壓到電源鍵，那個警報音量真不是開玩笑的，連經過教室的都在看我」、「之前截圖不小心按太久然後啟動，超怕真的叫來警察，我會不曉得怎麼解釋，我只是在截圖自己喜歡的BL作品」、「我知道這功能的時候是在騎車，手機架剛好卡著兩個鍵，我直接嚇爆」、「上次拆手機殼拆不下來的時候知道的，拆到一半突然有警報聲，嚇爛！」

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