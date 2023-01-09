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台人不懂穿搭？她喊「路上清一色這單品」　網打臉：身材好才能穿

▲▼天氣 豔陽 高溫 遮陽 傘花 強陣風 紫外線。（圖／記者屠惠剛攝）

▲原PO認為路上多數的人都喜歡穿機能外套配緊身褲，尤其是女生。（示意圖／記者屠惠剛攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

每個人對於穿著都會有自己的風格及喜好，不過一名女網友認為，台灣人穿衣不僅不會穿搭也懶得配色，路上很多人經常都穿著一樣的「制服」，女生普遍都是機能外套配緊身黑褲或牛仔，而男生則是機能外套配膝蓋刷白的牛仔褲，相同的是「都愛穿緊身褲」，讓她不解，為什麼不能像日系穿搭一樣寬鬆舒服？

原PO在Dcard以「詢問 看到這篇，好奇台灣人為何喜歡穿緊身褲？」為題發文，表示她看到有一篇文章提到「台灣人不太注重穿搭」，而自己認為台灣人像是連基本的衣服色系搭配都懶，常把衣服穿出「制服」的感覺，「像是女生都穿機能外套+緊身黑褲or牛仔藍，而男生就是機能外套+膝蓋刷白的牛仔褲，然後清一色都配運動鞋。」

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原PO疑惑，「為何台灣人喜歡穿緊身褲，特別是女生」，她舉日系穿搭為例，日系穿搭能變化出不同顏色或款式的褲子，且看起來很舒服，「我在台北很少看到女生穿米色、白色、灰色的褲子，幾乎都穿牛仔緊身褲或是黑色緊身褲。」

貼文一出引發熱議，不少網友不認同原PO的說法，「有嗎？台灣路上女生明明幾乎都穿寬褲，緊身褲很少看到」、「沒有吧！穿寬褲的滿多的」、「我也在台北，妳出社會很久了嗎？現在韓貨一堆落地褲寬褲，要看到黑色緊身褲還比較難」。

也有人認為緊身褲有優勢，「我練臀那麼辛苦，當然要穿緊身褲炫耀一下」、「緊身褲是身材好的人穿的」、「其實很多人穿寬褲是為了遮身材缺陷，反而穿緊身褲可以顯腿型」、「總覺得自己穿緊身、貼一點的褲子比較好看，身材比例也比較好。穿寬褲反而顯胖」、「不是每個人都適合寬褲，所以緊身褲有市場」、「其實蠻好搭配的呀！貼身黑褲或牛仔褲任意搭一件上衣是滿基礎的穿搭方式，而且我覺得比寬褲上廁所方便多了」。

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