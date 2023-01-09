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快試手氣！超商「新春刮刮樂」咖啡買1送1　還要送iPhone、金鈔

▲▼7-11推出新春刮刮樂 。（圖／7-11提供）

▲7-11雙平台推出「錢兔似錦刮刮樂」活動 。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

準備好試手氣！就有超商祭出「新春刮刮樂」活動，將於1月11日登場，不僅有機會獲得CITY系列飲品最低買1送1優惠，還要再加碼送iPhone 14 Pro、限量紀念金鈔大獎，陪伴大家開運迎新年。

7-11 APP及官方LINE雙平台推出「錢兔似錦刮刮樂」，1月11日起至1月25日止登場，每個帳號每天可在每個平台玩2次刮刮樂，有機會獲得CITY系列飲品買1送1、任選2件59折等優惠，其中，7-11 APP再加碼限定抽獎品項，像是OPEN!兔年文創紅包袋、OPEN!米小餅-金薯口味等，通通都可免費帶回家。

不僅如此，只要在活動期間於7-11 APP參與「錢兔似錦刮刮樂」，並於活動期間內兌換2次CITY CAFE優惠條碼（亦即兌換4杯），即可再獲得1次加碼抽獎機會（可累計），大獎有iPhone 14 Pro 128GB 1台(共3名，顏色隨機贈送，恕不指定)以及限量亞萬紀念金鈔1枚(共10名，黃金重量約1公克)。

▲▼麥當勞金黃地瓜條。（圖／業者提供）

▲麥當勞金黃地瓜條買1送1要吃。（圖／麥當勞提供，下同）

人氣速食品牌「麥當勞」最新「買1送1」來了，1月11日起至1月31日止，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「23Jan」，即可享有「熱經典那堤」、「熱經典美式」及「金黃地瓜條」（3擇1）任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲經典那堤、美式也享買1送1。

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