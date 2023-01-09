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社會 社會焦點 保障人權

高雄烤鴨釣蝦場開幕3個月老闆跑路　訂年菜民眾恐追討無門

▲▼高雄烤鴨店 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄一家烤鴨釣蝦場無預警倒閉，傳出有民眾已向店家預訂年菜。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄左營一間烤鴨釣蝦場新開幕3個月，最近卻傳出老闆疑似欠下上百萬債務跑路，無預警倒閉，員工領不到薪水，廠商找不到人討錢，房東太太也沒收到房租，今（9）日再傳出有民眾已向釣蝦場訂購年菜，上門詢問，但只見人去樓空，由於老闆仍避不見面，目前仍不知有多少民眾受害。

▲▼高雄烤鴨店 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲店門口還貼著年菜6888元的廣告，十分諷刺。（圖／記者陳宏瑞攝）

位於左營文慈路上的這家烤鴨釣蝦場主打24小時營業，還強調全館禁菸，提供大人休閒之外，家長們也能帶小朋友一起體驗釣蝦樂趣，而且釣蝦場內還能吃烤鴨，一鴨兩吃複合式經營。

據了解，烤鴨釣蝦場去年10月才開幕，業者時不時推出優惠攬客，網路抖音上也有不少人分享消費經驗，不料才剛開幕不到3個月，就傳出倒閉的消息。

▲▼高雄烤鴨店 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲烤鴨釣蝦場人去樓空。（圖／記者陳宏瑞攝）

員工PO文拍影片抱怨，6日上班時就發現店內一些貴重物品不見了，隨後就聯絡不上老闆，最後則是接到老闆傳來的訊息，指「我帶著700萬的債務和自責落跑了，如果我死了，就當作是報應」。

員工當場傻眼，也不知道該怎麼辦？只能自嘲「老闆參加路跑比賽」、「大跑特跑」、「不管你要死要活可以先給我們薪水嗎？」、「這次行銷做得相當成功」，據了解，老闆欠的債務大約超過百萬。

今日則再傳出有民眾看到釣蝦場無預警倒閉的新聞，上午到釣蝦場一探究竟，但現場人去樓空，門口還貼著預訂年菜6888元優惠價的廣告，顯得相當諷刺，據鄰居表示，這幾天都陸續有民眾到店門口探望，不知道是不是聽到消息跑來的，也不確定有多少人已經向店家訂購了年菜。

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