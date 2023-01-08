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嘉義縣阿里山茶葉生產合作社茶競賽　高山茶溯源履歷標籤品質保證

▲▼ 2022年冬季優良茶、阿里山高山優良茶暨兩岸鬥茶頒獎 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 2022年冬季優良茶、阿里山高山優良茶暨兩岸鬥茶頒獎 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣阿里山茶葉生產合作社舉辦「2022年冬季優良茶比賽」；嘉義縣阿里山茶業協會、嘉義縣總工會、嘉義縣製茶業職業工會及中華民國製茶工會全國聯合會聯合舉辦「111年嘉義縣冬季阿里山高山優良茶競賽暨兩岸鬥茶-茶王爭霸賽」。兩場比賽同日舉行頒獎典禮，嘉義縣長翁章梁、立法委員陳明文及王美惠、嘉義縣總工會理事長鄭介維、阿里山茶葉生產合作社理事主席蔡惠櫻等人到場向茶農致意。翁章梁說，每年得獎名單一公布，獲獎茶農的茶都是秒殺售完，期望更多茶農能繼續在製茶領域耕耘，讓全台鄉親都能認識高水準的阿里山高山茶。

▲▼ 2022年冬季優良茶、阿里山高山優良茶暨兩岸鬥茶頒獎 。（圖／記者翁伊森攝）

「2022年冬季優良茶比賽」分為青心烏龍組、新品種組，青心烏龍組由銘鋒製茶廠蘇柏彰奪得特等獎，銘聖茗茶林秋萍獲頭等一，另有四位茶農獲得頭等獎殊榮；新品種組特等獎一名、頭等獎二名，三席名次皆由十三製茶王俊傑奪下，可謂新品種組最大贏家。

▲▼ 2022年冬季優良茶、阿里山高山優良茶暨兩岸鬥茶頒獎 。（圖／記者翁伊森攝）

「111年嘉義縣冬季阿里山高山優良茶競賽暨兩岸鬥茶｣參賽組別為青心烏龍，金萱組，韻香烏龍組。由古邁茶園獲青心烏龍組特等獎，旭展製茶鍾秀合獲金萱組頭等獎，松赫茶園、評億園茶園、現代茶葉蕭吉森各獲韻香烏龍組金等。兩岸鬥茶-茶王爭霸賽初審選出50個代表性優質好茶，兩岸再同步進行視訊評比作業，最終由林東翰殺出重圍，獲得第一名兩岸茶王殊榮。

▲▼ 2022年冬季優良茶、阿里山高山優良茶暨兩岸鬥茶頒獎 。（圖／記者翁伊森攝）

農委會茶葉改良場長黃正宗指出，特等獎的評比標準是「茶香」，今年冬茶含水量相較於往年更低一些，烘焙過程若溫度稍高就會產生澀味。今年特等獎發酵偏高，略帶花香；頭等獎發酵較低，略帶清甜，特等獎在口感、滋味、甘甜度比頭等獎更勝一籌，但整體水準仍然很高。

製茶工會與阿里山茶業協會每年定期舉辦阿里山高山茶比賽、兩岸鬥茶活動，兩項賽事皆會進行抽樣檢驗，確認農藥殘留程度，並要求參賽者繳交臺灣農產生產溯源相關證明，在茶葉外包裝貼上生產履歷標籤，以此維護阿里山高山茶競爭優勢，讓民眾能喝到真正的阿里山好茶。

▲▼ 2022年冬季優良茶、阿里山高山優良茶暨兩岸鬥茶頒獎 。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁說，人們走進去LV專櫃後，不會質疑LV精品包的品質，阿里山茶也是相同道理，它就是茶葉指標性品牌，只會讓人讚不絕口，不需擔心口感。唯一要讓人煩惱的反而是真偽，因此近年規定茶農需要準備生產溯源證明、生產履歷標籤，讓消費者可以安心購買真正的阿里山高山茶。目前阿里山茶的市場銷售狀況良好，期望茶農業者可以融合文創精神，為茶香賦予品牌故事，將有助於在國際市場販售。

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