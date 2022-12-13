嘉義東石蚵品質大升級　強調溯源及剖蚵環境大改善

▲▼ 嘉義縣為提升國產蚵競爭力，建立牡蠣溯源及改善剖蚵場域 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣是全國最大的牡蠣產地，嘉義縣政府為強化在地特色產業競爭力，今年度辦理蚵產業提升計畫，成功輔導53戶蚵農導入溯源制度，以及補助建置5處剖蚵示範場域，13日上午在東石鄉「白水湖蚵學家」舉辦成果發表會，副縣長劉培東蒞臨現代化的剖蚵示範場動手體驗，並請來YouTuber克里斯丁親做鮮蚵料理，讓現場民眾親嘗來自大海的鮮甜果實，也讓各界看見嘉義蚵產業的轉變與契機。

劉培東說明，淺海牡蠣養殖是嘉義沿海的很重要產業，縣長翁章梁重視計畫推動，特別指示農業處積極輔導並推動蚵產業提升計畫，辦理導入溯源制度、剖蚵場域改善建立示範點、建立東石蚵共同品牌及包裝、通路媒合等工作，與進口蚵做市場區別，縣府未來也會持續辦理相關計畫，逐步提升嘉義國產蚵的競爭力。

▲嘉義縣農業處長許彰敏攜手網紅製作蚵料理 ，推薦在地新鮮食材。（圖／記者翁伊森攝）

隨著國際貿易自由化，越南進口蚵日益趨多，國產蚵面臨挑戰與競爭，嘉義縣政府為強化國產蚵的市場競爭力，提供消費者安心的牡蠣，今年推動導入農產品生產追溯的溯源制度；除辦理2場說明會外，也深入蚵農家戶輔導推廣，新增53戶蚵農加入溯源體系，在商品貼上農產品生產追溯條碼（QR-Code），主動揭露生產資訊（包括經營業者、產地來源及產品資訊），並進行品質自主管理，來提升消費者購買東石蚵的信賴感。

▲蚵也能做啤酒。（圖／記者翁伊森攝）

同時，縣府也遴選5家自產自銷的剖蚵場所，進行場域環境及作業設備的改善，打造舒適、衛生的現代化示範場；傳統的剖蚵場環境簡陋、悶熱、髒亂，不僅給消費者有不乾淨不衛生的感受，剖蚵人員長期在高溫及低矮工作桌作業，也極為不舒適也易職業傷害。

改善後的剖蚵示範場，不僅是密閉的室內場域更裝設有冷氣維持冷房溫度，以及設置保冷容器可以盛裝蚵肉，剖好的蚵肉可以維持低溫，保持新鮮及品質，並且也提高了工作桌枱的高度，減少作業人員姿勢不良的不適及傷害；透過場域的改善，可以提升蚵肉的品質，降低食安隱憂，並且提供剖蚵人員的工作舒適度。

嘉義沿海盛行牡蠣養殖，主要是嘉義外海有外傘頂洲的天然屏障，海水純淨且營養源豐富，漁民便在此海域淺灘中，養殖無數的牡蠣，因此本海域成為全國最大的牡蠣產地，養殖海域面積廣達1萬公頃，年產量9,181公噸（佔全國佔47.15%），產值近12億元；孕育出的牡蠣特別肥美鮮甜、Ｑ度十足，而且健康安全，因此「東石蚵」名聞全國，東石鄉是蚵仔的故鄉。

現場除示範場域的介紹外，也邀請網紅克里斯丁一起烹煮新鮮蚵仔海味美食，包括鮮味烤蚵、酥炸蚵、牡蠣飯湯等料理，與現場民眾及嘉賓一起品嚐肥美鮮甜、Ｑ度十足的牡蠣，感受其新鮮的滋味。

縣府也邀請老四川、酉鬼啤酒、溯源餐廳、無毒農等通路廠商，縣府積極推動溯源蚵農的通路媒合，未來消費者將有機會在連銷餐廳、溯源餐廳、電商等通路上，購買或食用到嘉義國產蚵。