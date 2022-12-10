嘉義縣表揚模範公務人員暨績優公務人員　轉型農工大縣動力

▲▼ 嘉義縣政府111年度模範公務人員暨績優公務人員頒獎典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為嘉勉嘉義縣優質公務人員並樹立楷模，嘉義縣政府9日下午舉行111年度模範公務人員暨績優公務人員頒獎典禮，邀請獲獎人員家屬及單位同仁共84位人員共襄盛舉；由縣長翁章梁親自蒞臨頒獎。

翁章梁致詞時分享，縣府團隊在他剛上任時，整體縣府團隊施政滿意度約71%，經過四年的努力，現在施政滿意度約82%；縣府團隊的努力與成長，獲得鄉親的肯定！他也大力肯定得獎者的辛勞付出，為所有同仁樹立楷模，並鼓勵期許全體同仁共同朝向實現農工大縣目標持續努力。

「嘉義縣進步的原動力就是公務系統！」翁章梁指出，推動嘉義縣農工大縣的轉型，主要人力與資源都在公務系統，希望縣府同仁繼續保持積極向上的態度，帶著鄉親所交付給我們的責任與使命感，一起來完成農工大縣的轉型！

典禮頒發本年度模範公務人員及績優公務人員各6名、服務績優人員2名，獲獎人員名單如下：

行政院暨嘉義縣模範公務人員：消防局分隊長陳威哲。

嘉義縣模範公務人員：經濟發展處科長林振源、水利處技正黃俞強、農業處科長張安吉、財政稅務局科長陳珮如、六腳鄉公所主任黃淑鳳。

嘉義縣績優公務人員：地政處科長呂淑琴、警察局分隊長汪國銓、文化觀光局科長張世杰、社會局高級社會工作師蔡穎萱、民雄鄉公所隊長陳榮吉、竹崎鄉公所課長胡俊賢。

嘉義縣服務績優人員:人事處洪玲苹、主計處蔡佳穎。