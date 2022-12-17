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冬令進補需求量大增！嘉義縣抽驗食材及火鍋料　檢驗結果出爐

▲▼嘉義縣抽驗冬至食材及火鍋料全數合格 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣抽驗冬至食材及火鍋料全數合格 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

天氣冷颼颼，冬令進補的時節到了，應景食材需求也隨之增加，為讓消費者吃得安心，嘉義縣衛生局針對傳統市場、餐廳、超市或大賣場、食品製造業等場域抽驗火鍋料及冬至相關食材，計抽80件產品，檢驗結果全數合格。

▲▼嘉義縣抽驗冬至食材及火鍋料全數合格 。（圖／嘉義縣政府提供）

此次抽驗32件冬至應景食品及48件火鍋料，包含湯圓及其配料，豆製品（凍豆腐、板豆腐）、血液製品（米血糕、鴨血）、水產製品（丸類、餃類）、醬料類等產品，檢驗衛生標準、防腐劑、硼砂、殺菌劑、順丁烯二酸和規定外色素等項目，共計抽80件產品，檢驗結果全數與規定相符。

縣長翁章梁提醒民眾購買冬令食品及火鍋料時，應儘量選購衛生且完整的包裝食品，並看清食品標示及保存期限；選購散裝食品需要留意現場的環境衛生及是否適當保存販售，再以「看顏色、聞味道、挑外觀」來判斷新鮮程度，購買後應儘速食用及適度保存，避免細菌滋生。

▲▼嘉義縣抽驗冬至食材及火鍋料全數合格 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局建議鄉親，生鮮食材要搭配高纖蔬果來煮，還要配合適當運動，以免增加身體負擔，讓冬至佳節吃得健康暖心又安心。

衛生局長趙紋華呼籲食品業者，從事食品製造販售應依據「食品安全衛生管理法」規定，且製造販售過程須符合「食品良好衛生規範準則」，以確保食品衛生安全；另外食品中常用的合法防腐劑為苯甲酸及己二烯酸，可抑制食品中黴菌及酵母菌生長，以延長保存期限，惟業者使用食品添加物，應依食品安全衛生管理法第18條，食品添加物使用範圍及限量暨規格標準，以免觸法。

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