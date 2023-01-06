嘉義縣觀議課數位化　後疫情時代授課品質大躍進

▲▼ 嘉義縣推動觀議課數位化，不受空間時間地點限制 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府為推動「觀議課數位化」，在布袋國中舉辦以「閱讀理解策略」為主軸的全縣公開課研習，透過實體授課、線上說課、觀課以及議課方式，兼顧防疫需求與專業成長。

教育處長李美華表示，疫情突襲加速數位學習崛起，不僅逐步融入正規教育系統，更成為教學現場輔助的利器，讓傳統實體公開課產生轉型契機，實現「跨校」與「跨縣市」的學術交流，不但讓教師們減少舟車勞頓的時間成本，更促進不同學術領域間整合，因而提升跨域合作的機會，在資源共享機制下，發展不同教師專業社群，以建立彼此支持網絡系統，達到跨校陪伴，期許讓教學朝向兼顧精緻化與永續化來努力。

教學發展科長黃媛楟強調，以混成模式轉型校長及教師公開觀議課，突破時空限制，讓學生與觀課者看到不一樣的課室風景，在疫情期間能邀集夥伴一起共同備課，更是難能可貴。

主持議課的中埔國小林俊良校長亦為「閱讀理解社群」領導人，其臉書粉絲專頁成員有1,118名，堪稱嘉義縣發展教師專業社群典範；而這場線上公開課由布袋國中林美君老師以『我的布袋小「食」區』為主題，配合大型屏幕授課，以線上互動啟動真學習，成功詮釋出線上閱讀與文本閱讀差異性。

教育處期盼透過觀議課數位化，營造教師專業社群合作交流典範，逐步翻轉偏鄉教育困境，開放教室，資源共享，讓嘉義孩子展現學習的亮點。